Un cabaret de l’espoir pour les artistes de cirque à Tournai (photos)

Laissés pour compte de la crise sanitaire, les jeunes circassiens ont apprécié pouvoir remonter sur scène, le temps d’une soirée cabaret. c’était ce dernier week-end à Tournai.

Le public, mais aussi les artistes - en herbe ou confirmés - étaient cruellement en manque de ce genre de spectacle.

Malgré les incertitudes qui planaient - et qui planent toujours d’ailleurs - sur la possibilité d’organiser (ou pas) certaines manifestations culturelles, Xavier Sourdeau (Truc&Cie) et Mômes Circus ont relevé le défi de mettre sur pied un cabaret cirque à la Fenêtre. Jusqu’à la dernière minute, il a fallu revoir et adapter le programme pour répondre au mieux aux normes en vigueur. Xavier Sourdeau avait promis de mettre les jeunes artistes en scène ave des pros du spectacle. Et il l’a fait... EdA

Mais ils l’ont fait avec, pour résultat, la présence d’un vrai public sur les gradins de la salle la Fenêtre et la présentation d’un spectacle qui l’aura tenu en haleine pendant près de 2h. Les jeunes de Mômes circus ont produit de véritables saynètes pour la circonstance. EdA

Les organisateurs ont pu compter sur le soutien logistique de la Maison de la culture de Tournai (prêt d’éclairages), la Ville de Tournai, la province de Hainaut, mais aussi des sponsors privés.

Un mix de professionnels et d’élèves très réussi

Parmi les artistes qui se sont succédé sur scène figuraient les élèves des ateliers de trapèze et de production de Mômes Circus, mais aussi des professionnels venus soutenir leurs cadets. Marylou, Célia, Leelou, François, Ewen, Thomas, Titi, Lazlo, Garry, Khaled et Manu, Zacharie, Madeleine, Joddy et Chloé ont ainsi partagé l’espace avec des artistes confirmés comme l’acrobate brésilien Uili, qui parvient à plonger dans un anneau à peine plus grand que son tour de taille, et la Cie Odile Pinson. Une fois sur scène, les jeunes, quel que soit leur niveau, deviennent de véritables artistes... EdA

Sans oublier le magicien de cette cérémonie, Xavier Sourdeau, qui eut à subir durant toute la soirée les facéties d’un homme de piste, Marcello, alias Edouard Cuvelier (Cie Odile Pinson), un peu trop entreprenant mais surtout très maladroit. Maladroit et entreprenant, Marcello, alias Édouard Cuvelier, a rythmé le fil de la soirée au côté de Xavier Sourdeau EdA

Il faut aussi citer les formateurs de Mômes Circus qui se dévouent durant toute l’année pour permettre aux jeunes d’acquérir les ficelles du métier: Chloé et Raphaëlle pour le trapèze ainsi que Marie Rapaille, Arnaud, Nathan et Xavier pour le groupe production "Techniques de cirque". Pouvoir se produire sur scène et se confronter à un vrai public est essentiel pour les artistes en formation, mais aussi pour les professionnels, bien entendu. EdA

En régie, Marie Sourdeau, Muriel et Stef ont également contribué à la réussite de ce spectacle.

Les jeunes des CEC doivent garder la flamme

Les différents numéros - jonglerie avec massues ou foulards - équilibre sur fil, magie, trapèze - se sont enchaînés comme autant de saynètes mettant en exergue non seulement les qualités techniques des jeunes artistes mais aussi leur créativité. Mettre en valeur le travail des jeunes, c’est important pour leur permettre de garder la flamme et continuer à progresser. EdA

Certes, certains numéros sont bien entendu perfectibles - et c’est d’ailleurs bien pour cela que ces jeunes fréquentent Mômes Circus - mais, pouvoir montrer leurs acquis devant un vrai public est essentiel (pour reprendre un terme fort usité au début de la pandémie) pour les artistes en devenir (et pour les pros aussi d’ailleurs). C’est à Marylou que revint le privilège de lancer le spectacle... EdA De l’humour, de l’audace mais aussi et surtout de la poésie étaient au menu de ce spectacle de près de deux heures. EdA

"C’est très important de mettre à l’honneur le travail de nos jeunes car, dans ces temps tourmentés, il est précieux de garder la flamme, nous a confié Xavier Sourdeau.

Déjà durement impactés par cette crise sanitaire, si, demain, nos jeunes apprentis ne fréquentent plus nos cours, c’est la mort des structures artistiques pour tous les CEC (centres d’expression et de créativité)." Les ateliers trapèze étaient également bien représentés lors de cette soirée. EdA

Et cela fait aussi un bien fou aux spectateurs venus nombreux pour saluer cette initiative. On commence avec une, deux, trois quilles et puis… EdA

Sûr que, derrière leur masque, les spectateurs affichaient un grand sourire. Une vingtaine d’artistes ont assuré la qualité du spectacle... EdA