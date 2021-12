Gault&Millau 2022: quels sont les restaurants les mieux cotés de votre province

La 19e édition du guide Gault&Millau belge vient d’être dévoilée. Découvrez quels sont les restaurateurs qui ont reçu les meilleures cotations en Wallonie et à Bruxelles.

C’est une des bibles des gastronomes. Le Gault&Millau vient de publier son nouveau guide. Quels sont les restaurants qui ont séduit les papilles des inspecteurs ? Retrouvez ci-dessous, les classements des restaurants pour chacune des provinces en Wallonie et à Bruxelles.

1. Les restaurants les mieux cotés au Gault&Millau en province de Namur

Dans le Namurois, c’est L’air du temps (Liernu) qui se hisse sur la plus haute marche du podium de Gault&Millau. Le chef Sang Hoon Degeimbre décroche 19/20. Il est suivi de L’Eau Vive (Arbre) et de L’Essentiel (Temploux).

Dans le top 5, on retrouve deux restaurants situés à Gembloux: le Chai Gourmand et Hors-Champs qui a progressé au classement.

À Floreffe, le restaurant Racines obtient le prix "Découverte de l’année Wallonie", tandis qu’à Dinant, CCnomie reçoit le Prix-Plaisir Wallonie.

2. Les restaurants les mieux cotés au Gault&Millau en province de Luxembourg

Avec un 17/20, la Table de Maxime, située à Paliseul, est le premier classé. Le restaurant de Maxime Collard conserve l’excellent score qu’il avait reçu en 2020, lorsqu’il avait progressé d’un demi-point.

Le Grand Verre, à Durbuy, avec son 16/20, est "La Nouveauté Remarquable de l’Année Wallonie".

À égalité de points, Le Cor de Chasse (Wéris) obtient, lui, la plus belle terrasse de l’Année.

3. Les restaurants les mieux cotés au Gault&Millau en province de liège

L’arrondissement de Huy-Waremme, en province de Liège, a de quoi satisfaire les fins palais: c’est là qu’on y trouve les restaurants les mieux côtés au Gault&Millau avec Arabelle Meirlaen installée à Marchin (18/20 et Plat des Légumes de l’Année), Le Coq aux Champs à Soheit-Tinlot (17,5/20) et Philippe Fauchet situé à Saint-Georges-sur-Meuse (16,5/20).

À noter, à Liège, le Toma qui reçoit "La Nouveauté Remarquable de l’Année Wallonie" et affiche une cote de 16/20.

4. Les restaurants les mieux cotés au Gault&Millau en province du Hainaut

Dans le Hainaut, les trois premiers restaurants se tiennent dans un mouchoir de poche: d’Eugénie à Emilie (Baudour) et Le Prieuré Saint-Géry (Solre-Saint-Géry) ont reçu 17,5/20. Ils sont suivis par le Château du Mylord à Ellezelles qui a 16,5/20.

À Flobecq, Le Vieux Chateau reçoit l’award du "Plus beau restaurant design".

5. Les restaurants les mieux cotés au Gault&Millau en province du Brabant wallon

Auréolé "Jeune Chef de l’Année Wallonie", le restaurant L’Amandier à Genval est aussi sur la première marche du podium brabançon (16/20). Il est suivi par Philippe Meyers (Braine-l’Alleud) qui affiche 15,5/20. Et 4 restaurants ont 15/20: Maison Marit (Braine-l’Alleud), Bistro Racine (Braine-le-Château), Aux Petits Oignons (Jodoigne) et La Ligne Rouge (Lasne -Plancenoit)

6. Les restaurants les mieux cotés au Gault&Millau à Bruxelles

Tout en haut de l’affiche bruxelloise, Bon Bon continue de caracoler avec 19,5. Il est suivi du Comme chez Soi (18,5/20) et par La Paix ainsi que par Le Chalet de la Forêt, tous deux avec 17,5.

Juste en dessus, on retrouve Bozar et La Villa in the Sky avec 17/20.