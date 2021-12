France: des pâtisseries en forme de pénis et de vulves qui font polémique, une pétition pour fermer la Quéquetterie à Angers

Le spécialiste des pâtisseries coquines a ouvert un nouveau magasin le 1er décembre à Angers. Une pétition a tenté d’empêcher l’ouverture. Chez nous, cela n’avait pas fait autant de remous.

Un pénis au chocolat sur un bâton, un pancake en forme de vulve: la pâtisserie se fait coquine à la Quéquetterie. L’enseigne de crêpes et gaufres coquines a ouvert un nouveau magasin à Angers le 1er décembre, non sans provoquer l’opposition de certaines personnes.

Une pétition en ligne a été créée et a récolté jusqu’à présent 643 signatures, ce qui n’a pas empêché l’ouverture de l’établissement. Elle demande au maire d’Angers de fermer la boutique pour "protéger les mineurs" de ces représentations "à caractère pornographique": "Nous attendons une réaction, et l’application de la réglementation à ce commerce pour protéger nos enfants et ainsi pouvoir continuer de les promener en centre-ville sans craindre de les exposer à la pornographie!"

L’enseigne s’est déjà installée à Paris, Montpellier et Toulouse, et prévoit d’ouvrir d’autres boutiques en France, mais c’est la première qu’elle suscite autant de polémique chez nos voisins.

Pour ses opposants, rappelle Le Parisien, elle n’a pas sa place dans ce quartier du centre-ville, à quelques dizaines de mètres de l’école et du lycée privés du Sacré-Cœur.

Je me suis assuré qu’il n’y avait pas d’exhibitionnisme.

Pourtant, la mairie ne s’est pas émue de cette opposition. "Des polémiques comme ça, on s’en passerait! Beaucoup de gens ont pensé que ça allait être ostentatoire mais on ne voit rien. Je me suis assuré qu’il n’y avait pas d’exhibitionnisme", a expliqué au quotidien l’élu (LREM) Stéphane Pabritz, adjoint au maire en charge des commerces.

Aussi chez nous, mais sans remous

Le concept existe également chez nous depuis octobre avec Al’Keketerie, à deux pas de la Grand-Place de Mons. Et tout cela sans polémique…

Un concept fun et gourmand avant tout pour sa gérante Sara Barcellona. "Je suis quelqu’un de très souriante et je considère que rire, c’est réussir. Au-delà du côté marrant du concept, nous proposerons des pâtisseries qui sont faites minute, et qui sont donc fraîches et bonnes. C’est donc un moment de plaisir gustatif avant tout!"