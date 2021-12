"Il est incroyable, je n’ai jamais vu une chose comme ça": une star du Real Madrid encense Thibaut Courtois

Le gardien des Diables rouges est dans une forme incroyable avec le Real Madrid.

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Thibaut Courtois. Sans faire de bruit, le gardien du Real Madrid a, une fois de plus, livré une prestation cinq étoiles dans le choc face à l’Athlético Madrid. Une prestation qui n’a laissé personne indifférent. "Courtois est incroyable, pour moi c’est tout simplement le meilleur gardien du monde. Je n’ai jamais vu une chose comme ça, pour tout ici et à l’entraînement. Ça m’impressionne tous les jours, si ça continue comme ça, ça va beaucoup nous aider pour le reste de la saison", a expliqué Vinicius dans les colonnes du quotidien espagnol AS.

Pas étonnant de voir le Real Madrid en tête de la Liga avec huit points d’avance.