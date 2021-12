Piétons et PMR peuvent enfin notifier leurs problèmes sur Fix My Street

Les PMR et piétons peuvent désormais signaler les problèmes de mobilités sur Fix My Street. Bruxelles Mobilité

Une nouvelle mise à jour de l’app Fix My Street permet au citoyen de signaler les problèmes de mobilité rencontrés dans l’espace public bruxellois.

Une nouvelle mise à jour de l’application Fix My Street permet désormais au citoyen de signaler les problèmes de mobilité rencontrés dans l’espace public bruxellois, a annoncé lundi matin le service public Bruxelles Mobilité. Cette mise à jour intervient dans le cadre du plan régional de mobilité Good Move.

Développée par la Région de Bruxelles-Capitale, cette plateforme permet d’informer les services responsables de l’entretien des voiries d’une défectuosité. Ainsi, en 2020, plus de 70.000 incidents ont pu être notifiés. Désormais, les piétons pourront donc aussi signaler les problèmes rencontrés sur leurs trajets.

"L’objectif est de rendre l’espace public le plus accessible possible à tous", a réagi le directeur de la maintenance à Bruxelles Mobilité, Dimitri Strobbe. "Notamment aux personnes à mobilité réduite, entre autres en abaissant les bordures de trottoir et en installant des lignes de guidage."

Cette mise à jour intervient dans le cadre du plan régional de mobilité Good Move. Ce dernier a pour objectif de faire du piéton une priorité en rénovant plusieurs tronçons. Bruxelles Mobilité a déjà annoncé qu’une centaine de carrefours devraient être réadaptés en 2022.