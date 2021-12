La même fresque, une autre ou une statue? Que préférez-vous pour remplacer le mur Annie Cordy à Laeken?

Les 3 œuvres en compétition

1 Reproduction à l’identique

Le projet de fresque de FSTN au parc Annie Cordy. Ville de Bruxelles/ FSTN

La première option est la reproduction à l’identique de la fresque existante sur un mur voisin, réalisée par le même artiste, FSTN. Pierre Coubeau, alias FSTN, est un illustrateur et artiste bruxellois né en 1986. Il est proche des communautés artistiques musicales, notamment du collectif Boya. Sur la fresque peinte à Laeken, on reconnaît sa marque de fabrique, le dessin en noir et blanc, mais rehaussée de touches de couleurs qui font écho au caractère enjoué de la célèbre chanteuse.

2 Une autre œuvre street-art

Le projet de fresque d’Amandine Lesay au parc Annie Cordy. Ville de Bruxelles/Amandine Lesay

La deuxième option est, sur le même mur, la réalisation d’une nouvelle fresque street-art signée Amandine Lesay. Celle-ci est issue de la scène graffiti parisienne qu’elle a quittée à 20 ans pour s’installer à Bruxelles où elle étudie peinture et gravure à La Cambre pendant 5 ans. Elle est membre de plusieurs collectifs et travaille aussi dans la mode. Pour sa fresque, Lesay se dit "guidée par les paroles de Tata Yoyo" pour "ouvrir les portes d’un univers poétique et fantaisiste, d’une folie douce aux teintes éclatantes et à l’équilibre surchargé".

3 Une statue

Une ébauche préparatoire du projet de statue d’Isabelle de Bellefroid pour le parc Annie Cordy à Laeken. Ville de Bruxelles/ Isabelle de Bellefroid

La troisième option est une statue d’Annie Cordy signé Isabelle de Bellefroid. L’idée est de le placer dans le parc à un emplacement à déterminer. La sculptrice Isabelle de Bellefroid est active depuis une vingtaine d’années dans une tendance classique. Elle a vécu au Yémen, en Turquie, en Inde et en France. Ses matériaux de prédilection: bronze, résine ou terre cuite. Sa proposition est "une Annie Cordy ancrée dans le XXIe siècle: moderne, accessible, humaine, ouverte et en connexion avec son public".