La Croix-Rouge ouvre un centre pour demandeurs d’asile dans un ancien hôtel d’Evere

La Croix-Rouge de Belgique annonce lundi l’ouverture avant Noël, dans un ancien hôtel à Evere, d’un centre d’accueil temporaire pour demandeurs d’asile d’une capacité de plusieurs centaines de places, dont une trentaine pour des Mineurs Étrangers Non Accompagnés (MENA).

Elle lance en urgence une campagne de recrutement d’une cinquantaine de postes pour assurer la gestion du lieu et celle des nouvelles places attendues en 2022.

Ce centre provisoire fonctionnera comme une extension du centre d’arrivée du Petit Château. Il permettra de fournir aux personnes demandant une protection internationale un toit, de la nourriture et des informations sur leur situation, avant qu’elles ne soient réorientées vers le réseau d’accueil.

Cette ouverture répond à la saturation du réseau qui génère devant le centre d’arrivée du Petit Château des files quotidiennes de quelque 200 personnes dormant dehors pour introduire une demande d’asile. Des bénévoles leur distribuent chaque jour à boire et à manger ainsi que des vêtements et couvertures pour les tenir au chaud.

La Croix-Rouge de Belgique, qui est mandatée depuis plus de 30 ans par les pouvoirs publics pour organiser l’accueil des demandeurs d’asile en Belgique, a réussi à créer plus de 650 places supplémentaires depuis juillet. Pour ce faire, l’organisme est allé jusqu’à installer des containers aménagés, monter des tentes d’accueil dans des halls couverts et transformer des espaces communs en chambres au sein de ses 24 structures dédiées. Ces efforts se sont cependant révélés insuffisants pour absorber les demandes pendant cette crise, liées notamment à l’arrivée de personnes originaires d’Afghanistan.

Début décembre, la Ville de Bruxelles a de plus ouvert 100 places dans un hôtel, dont la gestion a été confiée à la Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés et à l’ONG Médecins Sans Frontières (MSF). Le Samusocial a ajouté vendredi 70 places à Molenbeek-Saint-Jean dans un de ses espaces d’hébergement laissé libre à la suite d’une réorganisation interne.

La Croix-Rouge de Belgique prévoit encore d’ouvrir 1.000 places d’accueil durant le premier semestre 2022. Une attention particulière est accordée aux MENA, qui sont en nette augmentation et nécessitent un accompagnement spécifique.