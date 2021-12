Saison probablement terminée pour Droehnle

Blessé en fin de match dimanche, face au Lierse, Ruben Droehnle savait à peine poser le pied par terre après la rencontre.

Un pied qui s’est dérobé sur une pelouse fort boueuse tandis qu’il dégageait un ballon et c’est le genou qui a trinqué. Le défenseur français doit passer des examens ces lundi et mardi, mais selon les premières analyses des kinés et du médecin du club, il ne fait guère de doute que les ligaments croisés sont atteints et que sa saison est, dès lors, d’ores et déjà terminée.

Une sacrée tuile pour l’Excelsior qui risque ainsi de devoir se priver de l’un de ses éléments les plus réguliers depuis le début de cette campagne.

