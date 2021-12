Yorbe Vertessen a aidé le PSV à prendre la tête du classement

La 16e journée du championnat des Pays-Bas a été dure pour les premiers du classement.

Si Feyenoord a partagé à Groningue (1-1) et l’Ajax a été battu à domicile par l’AZ Alkmaar (1-2), le PSV Eindhoven s’est quand même imposé 1-2 à Nimègue après une longue course poursuite.

Monté au jeu (65e), Yorbe Vertessen a égalisé (80e, 1-1) et Carlos Vinicius (90e, 1-2) a signé le succès du PSV. Du coup, celui-ci a pris la tête du classement avec 37 points, un de plus que l’Ajax (2e) et Feyenoord (3e). Nimègue, qui avait ouvert la marque par Magnus Mattsson (8e), pointe en 11e position (20 points).

En Espagne, le Betis Séville a remporté une quatrième victoire d’affilée contre la Real Sociedad (4-0). Alex Moreno (14e,1-0).a ouvert la marque avant de distiller pus tard la passe décisive à Juanmi (57e, 2-0). La montée au jeu d’Adnan Januzaj (62e) n’a pas freiné les Verdiblancos: Nabil Fékir a aggravé le score (66e, 3-0) et Moreno s’est offert un doublé. (79e, 4-0). Avec cette victoire, le Betis (33 points) prend quatre unités d’avance sur l’Atlético Madrid (4e), qui joue le derby contre le Real, et revient à une longueur du Séville FC (2e). La Real Sociedad est 5e (29 points).