Doublé et centenaire pour Tielemans

Le milieu de terrain a brillé lors du large succès de Leicester. "Il nous avait terriblement manqué", a confié Maddison.

Indisponible lors des quatre derniers matchs de championnat suite à sa blessure au mollet, Youri Tielemans a décoré son retour aux affaires d’une splendide prestation. Déjà titulaire jeudi en Europa League contre Naples, le Diable s’est offert un doublé face à Newcastle.

Alors que Patson Daka a fait trembler les filets aussi, James Maddison a scellé le score pour Leicester (4-0). Fauché dans la surface, le milieu offensif anglais aurait voulu se faire justice lui-même mais a laissé Youri Tielemans s’occuper du penalty. "Je voulais le tirer, mais en toute honnêteté, Youri est de retour et est très bon des onze mètres, a avoué Maddison. C’est un joueur du top. Il nous avait terriblement manqué. C’est génial d’à nouveau pouvoir compter sur lui. Il aide les joueurs comme moi dans le dernier tiers du terrain."

Pour sa 100e apparition en Premier League, Tielemans n’a pas non plus manqué d’épater son coach. "Youri et son jeu en général… Revenir, jouer jeudi et montrer cette qualité aujourd’hui, il a été impressionnant", a déclaré Brendan Rodgers.

Après quelques sorties hésitantes en Premier League et la désillusion subie en Europa League (ils ont terminé troisièmes de leur groupe et sont reversés en Conference League), les Foxes se relancent entièrement dans la course pour une qualification européenne. Timothy Castagne a, lui, vécu une après-midi plutôt discrète.