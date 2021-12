"L'Amour est dans le pré": clap de fin pour le Durbuysien Bjorn en pleurs

L’épisode d’hier soir de l’émission "L’amour est dans le pré" a encore apporté son lot d’émotions et de retournement, surtout pour Bjorn.

Ce n’est pas par le biais de l’émission que Bjorn pourra rencontrer l’amour avec un grand A.

En effet, après sa maladresse de la semaine dernière, précisant à l’une avoir un coup de foudre pour l’autre et embrassant Lisa alors qu’elle lui demandait de prendre son temps, Madison et Lisa ont plié bagage. Les deux jeunes femmes ont préféré arrêter l’aventure et prendre leur temps. "Je ne souhaite pas être le second choix", explique Madison tandis que pour Lisa, les choses ont été trop vite et elle préfère prendre du recul par rapport à la situation.

C’est donc un Bjorn en pleurs que le public a découvert hier soir, triste d’avoir pu blesser les jeunes femmes. Sandrine Dans, venue à leur rencontre, a donc conclu précisant que chacun avait besoin de repos. Et c’est ainsi que se termine l’aventure de l’agriculteur originaire de Durbuy.

Vacances à Malte pour Nicolas

Du côté d’Ortho, par contre, Nicolas poursuit l’aventure avec Giuliano.

Après une balade à cheval, soit une première pour Giuliano pas du tout issu du milieu et un week-end à découvrir le métier et l’univers de Nicolas, les deux hommes ont accepté mutuellement de poursuivre un bout de chemin ensemble, estimant avoir encore des choses à découvrir.

Giuliano, sous le charme, explique qu’il a l’impression que Nicolas est une personne sur qui on peut compter et sur qui s’appuyer.

"Il ne nous lâchera pas", précise-t-il. C’est donc confiant et avec des papillons dans le ventre que les deux hommes ont pris la direction de Malte pour un petit séjour en tête à tête afin de se découvrir en dehors du quotidien agricole.

La semaine prochaine, on découvrira comment se passe l’entente sous le soleil.