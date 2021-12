Xavier répond à votre question météo: "Pourra-t-on encore profiter de la neige ce lundi?"

La question du jour à Xavier Ponsard est celle de Delphine de Couvin: "Salut Xavier, pourra-t-on encore profiter de la neige sur les Hautes-Fagnes ce lundi? Merci d’avance!" Xavier répond et donne ses prévisions.

Farid actuellement en vacances, c’est Xavier qui vous répond jusqu’au 19 décembre

Bonjour Delphine. La neige sera encore présente ce lundi, mais elle aura perdu en épaisseur avec la douceur qui est arrivée ce week-end sur notre pays. Cela dit, il restera encore entre 3 et 6 centimètres donc y aura quoi faire. Au niveau de la couleur du ciel ce lundi, avec un courant océanique humide et des hautes pressions, le temps ne sera pas fameux. Résultat, le ciel va restera couvert sur une grande partie du territoire avec, c’est vrai par endroits quelques éclaircies qui pourront se dessiner l’après-midi à partir de la France, mais ça restera gris sur le nord et l’est. Au niveau des températures, on devrait se trouver aux alentours de 8°C à Uccle. On sera 1 degré au-dessus, donc nous sommes plus ou moins dans les moyennes. Prévoyez 6°C à Saint Vith, 7°C à Arlon, 8 à 9°C entre Liège et Charleroi et jusqu’à 10°C partout ailleurs. Le vent sera orienté au secteur sud et sera généralement faible.

Un temps gris et quelques gouttes possibles

Mardi, on conservera un temps fort gris avec de nombreux nuages. On pourra avoir quelques gouttes en cours de journée. De timides éclaircies se manifesteront principalement en seconde partie de journée. Il fera entre 7 et 11°C. Avec ces températures élevées au sud du pays, la neige fondra sur les hauteurs et on retrouvera des paysages automnaux.

Mercredi, toujours pas de soleil au menu de cette journée. Seuls les nuages domineront le ciel sur toute la Belgique avec peut-être la possibilité d’avoir quelques gouttes très localement, mais ça restera très faible. Le mercure doux par rapport à la semaine dernière avec 7°C sur les hauteurs 9°C dans le centre et 10°C à la mer sous un vent qui sera quasi nul de secteur sud-ouest