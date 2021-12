GP d’Abu Dhabi: double réclamation de Mercedes après le sacre de Verstappen

Mercedes a porté réclamation après la fin de la course. Photo News

Mercedes, l’écurie de Lewis Hamilton, a déposé une double réclamation devant la FIA, la fédération internationale automobile, après l’officialisation des résultats du GP d’Abou Dhabi, 22e et dernier rendez-vous de la saison, qui a vu le sacre de Max Verstappen (Red Bull).

Le Néerlandais a profité d’une entrée de la safety car dans le 53e des 58 tours de la course pour revenir sur le Britannique et le dépasser dans l’ultime tour, une fois la voiture de sécurité rentrée aux stands.

Mercedes estime que la manière dont s’est déroulée la période de voiture de sécurité en fin de course est contraire au règlement sportif et enfreint les articles 48.8 et 48.12.