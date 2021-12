La chaussée de Frasnes est été bloquée à la circulation un peu avant midi ce dimanche.

Une dame d’une septantaine d‘années, qui se dirigeait vers Tournai, a perdu le contrôle de son véhicule et a terminé sa course contre un arbre. L’état de la conductrice a été stabilisé à l’arrivée de l’ambulance et celle-ci a ensuite été amenée à l’hôpital de Tournai. Son pronostic vital est encore méconnu.