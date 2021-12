DIRECT | Dønnum et Klauss titulaires, le Standard en quête de rédemption face à l’Antwerp

Le Standard se déplace à l’Antwerp dans un climat de crise sportive et extra-sportive.

Une semaine après les incidents face à Charleroi, c’est sans ses supporters que le Standard se rend au Bosuil pour y affronter l’Antwerp. Un déplacement qui s’annonce périlleux pour les Rouches : les Anversois sont sur 4 victoires sur leurs 5 derniers matchs de championnat et occupent la seconde place du classement. Si les hommes de Brian Priske ne brille pas dans le jeu, force est de constater qu’ils parviennent à gagner leurs matchs. Lors du match aller à Sclessin, le Matricule 1 avait écrasé le Standard 5 buts à 2 avec un quintuplé de Michael Frey. Une victoire des Liégeois permettrait de calmer momentanément les vives tensions opposant les supporters et la direction. Cela sera toutefois difficile : l’Antwerp n’a perdu qu’une seule fois à domicile cette saison. C’était au début du mois d’août face au Courtrai de... Luka Elsner à l’époque. Au niveau des compositions, Amallah évoluera en position de numéro 10. Klauss a été préféré à Muleka en pointe de l’attaque. Le même milieu que face à Charleroi a été aligné, si ce n’est que Bokadi jouera certainement plus bas. Concernant la défense, seul Siquet n’a pas été reconduit : Nkounkou occupe le flanc gauche tandis que Fai évoluera à droite. Du côté de l’Antwerp, Brian Priske aligne la même équipe que lors du derby face au Beerschot la semaine passée.

LES COMPOS :

LE DIRECT :