Remise des Godefroid: une cérémonie en toute sobriété

C’est ce samedi soir qu’a eu lieu la remise des Godefroid. Une soirée très sobre qui a fait place à une formule réadaptée suite au Covid.

À cette occasion, c’est la maison communale de Bertrix qui s’est transformée en lieu de remise des statuettes. Cette dernière s’est déroulée dans la salle des mariages de l’établissement communal. Sur le coup de 17h, le Gouverneur de la province de Luxembourg, Olivier Schmitz, a pris la parole. Il a ainsi rappelé toute sa désolation d’avoir vu l’annulation de la soirée de gala initialement prévue. Une triste décision mais qui s’imposait puisque les mesures prises par le dernier Codeco ne permettaient plus la tenue d’un tel événement. Malgré la sobriété de la cérémonie, le bourgmestre de Bertrix, Mathieu Rossignol s’est montré ravi d’accueillir cette remise de trophées dans sa commune. Et de rappeler que ce n’est que partie remise pour l’édition de l’année prochaine puisque la commune est partenaire de l’événement sur une durée de trois ans.

Une remise individuelle

Après les discours, la remise des statuettes a pu commencer. Afin de limiter le nombre de personnes dans l’établissement communal, chaque lauréat a ainsi reçu son trophée des mains du président du jury de sa catégorie. Chaque passage a été espacé d’une quinzaine de minutes afin d’éviter les croisements entre les lauréats Malgré les dispositions prises, les personnes reçues se sont montrées ravies et heureuses que la cérémonie ait été maintenue. "Lors de la prochaine édition, tous les lauréats seront invités à la soirée de gala souligne le Gouverneur Olivier Schmitz. Notre souhait est de les valoriser un maximum et surtout de les mettre en réseau. Les interactions entre les lauréats n’ont pu avoir lieu cette année, raison pour laquelle ils seront de retour l’an prochain".

Sept lauréats

Pour cette 29e édition, sept lauréats ont été mis à l’honneur. Pour rappel, les Godefroid récompensent chaque année les personnes, entreprises et associations qui par leurs succès, témoignent de leur dynamisme et de l’esprit battant de notre province. En plus du prix du public, six catégories étaient récompensées: culture, développement durable, économie, jeune, social et sport.

Les lauréats de cette 29e édition

Timothy Castagne (Sport)

Réseau Paysan (Développement durable)

David Reiland (Culture); Charlotte Leboutte (Jeune)

Peinture Guilmin (Economie)

ASBL "Pazapa" (Social)

ASBL "La P’tite Ruche" (Prix du public)