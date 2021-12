Covid: ce qu’il faut savoir ce samedi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations de ce samedi 11 décembre.

Belgique

Covid: «Je me suis senti seul face à mes symptômes» (témoignages)

Tous ont été testés positifs. Certains avec des symptômes légers, d’autres avec des symptômes graves du coronavirus. Mais tous se sont sentis un peu livrés à eux-mêmes, face à l’inconnue, un tracing qui patine et des médecins souvent débordés.

Chiffres Covid ce samedi 11 décembre en Belgique: la pression sur les soins intensifs continue d’augmenter

Après avoir connu des hausses pendant plusieurs semaines durant cette 4e vague, tous les indicateurs de l’épidémie en Belgique étaient à la baisse, selon les données publiées samedi matin par l’Institut de santé publique Sciensano. À la seule exception notable du nombre de patients se trouvant aux soins intensifs, qui a encore progressé de 4% par rapport à il y a une semaine, pour atteindre 837 personnes s’y trouvant à la date de vendredi.

De nouvelles antennes de vaccination mobiles en province de Liège

À côté des centres de vaccination et antennes mobiles mis en œuvre en Wallonie, le cabinet de la ministre wallonne de la Santé a annoncé ce samedi que de nouveaux lieux de vaccination seront instaurés dans les prochains jours. Ce sont ainsi 17 nouvelles antennes mobiles qui seront accessibles en Wallonie à partir de la mi-décembre et jusqu’à la mi-janvier 2022.

Covid: le conseil des ministres s’accorde pour autoriser les pharmaciens à vacciner

L’avant-projet a pour but "d’impliquer davantage les pharmaciens dans la lutte contre le coronavirus Covid-19 et plus particulièrement en ce qui concerne le processus de vaccination contre ce coronavirus, comme cela a été recommandé par la task force Vaccination, mise en place dans le cadre de la lutte contre la pandémie".

Monde

Covid: le Pérou recense plus de 100 morts en 24 heures, une première en 4 mois

Le Pérou, pays dont le taux de mortalité du Covid-19 est le plus élevé au monde, a enregistré plus de 100 décès vendredi, pour la première fois depuis quatre mois, a rapporté le ministère de la Santé.

Un Néerlandais soupçonné de vendre le Covid en flapules

Un homme a été arrêté aux Pays-Bas, puis remis en liberté, pour ses liens avec un site internet qui permettait de commander des flapules pour s’auto-infecter avec le coronavirus, a rapporté samedi le journal néerlandais ‘De Telegraaf".

Covid en Grande-Bretagne: «Sans mesures supplémentaires, entre 25.000 et 75.000 morts»

Sans mesures supplémentaires pour lutter contre le coronavirus, l’Angleterre connaîtra une nouvelle vague de contaminations au variant Omicron en janvier, ressort-il d’une étude de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, dirigée par le professeur belge Peter Piot et publiée samedi.

Nouvelle mobilisation d’ampleur contre la vaccination obligatoire en Autriche

Des dizaines de milliers de manifestants se sont réunis samedi dans le centre de Vienne après déjà plusieurs week-ends de protestation dans le pays, pour dénoncer la vaccination obligatoire contre le Covid-19 et le confinement de ceux qui refusent toute injection.

