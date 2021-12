Décès de Manolo Santana, légende du tennis espagnol

Selon la presse espagnole, Santana, qui souffrait de la maladie de Parkinson, est mort à Marbella, où il résidait.

Manolo Santana, légende du tennis et premier Espagnol à avoir remporté Wimbledon en 1966, est décédé samedi à l’âge de 83 ans, ont annoncé dans un communiqué les organisateurs du Masters 1000 de Madrid, tournoi dont il était président d’honneur.

La star espagnole du tennis Rafael Nadal a aussitôt rendu hommage à son illustre aîné.

"Merci mille fois pour ce que tu as fait pour notre pays et pour avoir ouvert la voie à tant de personnes. Tu as toujours été une référence, un ami et une personne très proche de tous. Tu nous manqueras, Manolo, tu seras à jamais unique et spécial. (...) On ne t’oubliera jamais", a réagi sur Twitter le Majorquin.

Nunca te olvidaremos! #manolosantana #santana #tenis #tennis #DEP pic.twitter.com/zKC2VejhHL — Rafa Nadal (@RafaelNadal) December 11, 2021

Des institutions du sport espagnol comme le Real Madrid et le Valence CF, ainsi que le président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez ont également salué une "légende".

Durant sa carrière entre 1958 et 1979, Manuel, ou "Manolo" son diminutif, Santana a remporté quatre titres du Grand Chelem, deux fois Roland-Garros en 1961 et 1964, une fois l’US Open en 1965 et une fois Wimbledon en 1966.

Il a ensuite été capitaine de l’équipe d’Espagne en Coupe Davis entre 1980 et 1985, puis entre 1995 et 1999.

Président puis président d’honneur du Masters 1000 de Madrid, Manolo Santana a donné son nom au court central de la Caja Magica, le stade de tennis de la capitale espagnole.