Alerte jaune aux conditions glissantes en province de Liège et de Luxembourg

Prudence sur les routes ce soir et cette nuit. L’IRM émet une alerte jaune aux conditions glissantes dans deux provinces du pays.

Certaines routes des provinces de Liège et de Luxembourg pourraient s’avérer glissantes ce soir et cette nuit, prévient samedi après-midi l’Institut royal météorologique (IRM) en formulant une alerte jaune.

"Ce soir et en première partie de nuit, sous les éclaircies, les températures pourront descendre pour se situer autour de, ou légèrement sous 0 degré en Haute Belgique. Suite à la fonte de la neige cet après-midi, l’eau présente sur les routes pourra geler et donc former localement des plaques de glace sur les hauteurs des provinces de Liège et du Luxembourg", détaille-t-elle.

Les températures remonteront en deuxième partie de nuit et rendront ce risque inexistant.