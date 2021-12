Ethias Cross: démonstration de Wout van Aert à Essen

Wout van Aert ne s’est pas épargné en vue du cross de Coupe du monde de Val di Sole

"Je n’ai pas vraiment pu m’épargner pour le cross de dimanche", a déclaré Wout van Aert (Jumbo-Visma) après sa large victoire samedi dans l’Ethias Cross d’Essen. Le champion de Belgique a relégué son plus proche poursuivant Thijs Aerts à 1:47. "J’étais considéré comme le grand favori ici, mais cela ne signifie pas que la course est facile pour autant. Un cross doit toujours être couru. Il fallait être très concentré du début à la fin. J’ai accompli ma mission, mais ce n’était pas aussi facile que ça en avait l’air."

Le tracé d’Essen, inondé à plusieurs endroits, comportait de nombreux secteurs de course à pied et cela a également joué en faveur de van Aert, qui a récemment couru un dix miles. "J’adore courir. Mais s’enfoncer dans la boue, c’est autre chose", a ajouté ‘WVA’.

"Maintenant, je vais directement à l’aéroport de Charleroi pour prendre mon avion en direction de l’Italie. J’avais espéré me préserver en vue de Val di Sole, mais cela n’a pas été le cas. Les jambes seront certainement lourdes dimanche et je le sentirai sur le parcours enneigé mais on ne pourra pas me priver de ce succès."