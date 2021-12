Laissés seuls face au Covid ? Nos internautes réagissent

Le sentiment d’abandon rencontré par les personnes ayant contracté le coronavirus est partagé par plusieurs de nos internautes. Mais avec certaines nuances. Témoignages.

La publication ce samedi de notre article "Je me suis senti seul face à mes symptômes covid" a fait réagir plusieurs de nos internautes qui se sont retrouvés en tout ou en partie dans les témoignages présentés par la rédaction.

Nous en avons sélectionnés quelques-uns.

Du côté d’Arlon, Daniel Grandhenry est satisfait du suivi par son médécin: "Super suivi de notre médecin. Par contre, nous attendons toujours l’appel téléphonique du centre de tracing.....nous vous téléphonerons dans 48h .....à mon avis dans 4000?"

Même son de cloche pour Valentine Brabant (Pecq): "Plus d’un mois après mon Covid: j’attends toujours l’appel du tracing."

Emilie Piron Lysen (Péruwelz) a décidé de ne pas attendre le tracing: "j’ai fini par les appeler moi-même quand notre fils a été testé positif. On avait besoin des certificats de quarantaine pour le reste de la famille. La dame du call center m’a dit que j’avais bien fait d’appeler vu leur débordement. Bien sympathique et prennant bien le temps de discuter. À présent moi-même positive , je ne vais plus les appeler, on a déjà ce qu il faut comme infos et documents."

Aurore Demaret (Ottignies-Louvain-la-Neuve) abonde dans le sens des témoignages de notre article : "C’est exactement ça : on te consulte "à distance de sécurité" autant le faire en visio. Exit la prise de tension ; Avez-vous de la température? Des ganglions à palper faut même plus y penser; Une prise de sang? Pour quoi faire? Presque 2 ans cette spirale de: "Ah des Symptômes Grippaux allez hop un pcr et ciao" Visiblement c’est partout le même refrain a quelques exceptions près. Quand aux passages aux urgences ... Vous serez clairement plus vite dehors que dedans si on vous laisse rentrer du moins! Nos docteurs ne sont plus les mêmes. Bienvenue aux cancers et autres crasses insidieuses."