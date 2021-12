Marjorie Carpréaux quitte Loyers

Arrivée en septembre dernier à la tête de la R1 de Loyers, la meneuse des ‘Belgian Cats’ ne sera restée que quelques mois dans le club du président Martin.

L’expérience au coaching de l’ex-Belgian Cats Marjorie Carpréaux prend déjà fin à Loyers (R1 dames). "En cause la difficulté de combiner horaires d’entraînement et de matches d’une joueuse professionnelle et le coaching dans le basket amateur, la différence entre les deux mondes reste importante" confie Dany Martin, le président loyersois qui a donc perdu un pari fait en début de saison en lançant la joueuse de Namur Capitale aux côtés de son équipe première féminine. Le T2 Christophe Giaux assurera l’intérim, comme régulièrement depuis le début de saison.