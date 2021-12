La Mutualité chrétienne est en pleine réorganisation, en province de Namur et ailleurs. Le 1er janvier prochain, elle fusionnera toutes ses entités dans une seule structure, pour plus d’uniformité. Une décision prise avant la crise… qui est venue perturber la mise en place. Près de chez nous, les agences de Gedinne, Bouge, Rochefort et Walcourt pourraient passer à la trappe.