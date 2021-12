Xavier répond à votre question météo: un temps sec pour profiter ce week-end?

La question météo du jour est posée par Michel de Vresse-sur-Semois: "Salut Xavier, je vais travailler au bois ce samedi et j’aimerais savoir s’il fera sec?" Xavier lui répond et donne ses prévisions.

Farid actuellement en vacances, c’est Xavier qui vous répond jusqu’au 19 décembre.

Bonjour Michel. On va retrouver un temps plus sec ce samedi avec peut-être encore quelques gouttes voire quelques flocons en matinée. Ensuite, des éclaircies se développeront rapidement en cours d’après-midi notamment sur le centre et l’ouest du pays. Par contre la grisaille restera tenace sur l’Ardenne et les Hautes-Fagnes. Les températures ne vont pas évoluer par rapport à ce vendredi. Il fera 1°C à Elsenborn, 2°C à Saint Hubert, 4°C le long du sillon Sambre et Meuse, 5°C à Bruxelles et 7°C au littoral. Le vent s’orientera au secteur ouest.

Dimanche, une masse d’aire subtropicale remontera depuis la France sur nos régions nous apportant de la douceur avec des maxima qui grimperont entre 4°C sur les hauteurs, 8 à 10°C en plaine et jusqu’à 12°C à la côte. Au niveau de la couleur du ciel, le temps sera pluvieux en matinée avec quelques averses de pluie. Ces précipitations se décaleront vers l’est du pays et on retrouvera rapidement un temps plus sec à partir de l’ouest avec des éclaircies qui s’élargiront. La neige fondera en de nombreux endroits même sur les Hautes Fagnes.

Et la semaine prochaine?

Lundi, le temps sera variable avec un ciel qui alternera entre des éclaircies et des passages nuageux parfois porteurs de quelques gouttes de pluie. Le mercure sera toujours aussi doux entre 3 et 10°C. Vous l’aurez compris, plus de gelées prévues.

La bonne nouvelle, c’est que le temps sera sec et variable durant une bonne partie de la semaine prochaine avec de la douceur. On pourra donc profiter de l’extérieur sans devoir s’inquiéter de la pluie.