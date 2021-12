Le décret fiscal sort du psychodrame: c’est voté!

Pas d’échanges saignants ni de vrais règlements de compte: après une semaine chahutée, le décret Crucke a été adopté bien proprement vendredi soir.

Il restait peu de suspense, ce vendredi, sur le vote du projet de décret fiscal "pour un impôt plus juste", en commission du Parlement wallon.

Après avoir été reporté de 15 jours le 22 novembre, envoyé à l’arriéré le 6 décembre et finalement réinscrit à l’ordre du jour vendredi après-midi, le projet de décret du ministre des Finances Jean-Luc Crucke a été adopté.

Bois de chauffage

"J’ai le plaisir, que dis-je, le très grand plaisir, sourit brièvement le MR Jean-Luc Crucke, de vous présenter aujourd’hui diverses mesures qui permettent selon moi de mettre la législation wallonne sur le chemin d’un impôt plus juste. "

Le texte ne change pas, ou très peu. Par amendement, il est décidé que le point sur les donations (taxable comme une succession si la donation non enregistrée a lieu 5 ans avant le décès du donateur, au lieu de 3 ans) ne concernera que toute donation intervenant à partir de janvier 2022.

Même si on appartient à la majorité, il faut pouvoir dire à son ministre: “Nous avons des questions, des amendements

”

Les échanges et le vote seront bouclés en un peu moins de 4 heures, au cours d’échanges plutôt paisibles.

La question était de savoir quelle posture on allait adopter sur les bancs du MR.

La fronde des derniers jours semble avoir fondu comme neige au soleil. Même si certains députés libéraux trouvent toujours pas mal de défauts au texte.

Comme François Bellot, qui tient à "rester libre": "Même si on appartient à la majorité, il faut pouvoir dire à son ministre: “Nous avons des questions, des amendements”", commente celui qui a lui-même été ministre au fédéral.

Ainsi, la question des véhicules utilitaires (dont le régime fiscal favorable ne sera plus appliqué que dans le cas d’un usage professionnel) le chiffonne toujours. Il reprend l’argument "forestier" déjà cité par le ministre fédéral David Clarinval dans le fil de cette semaine agitée . "Chez moi (NDLR: Rochefort), 20% des ménages se chauffent au bois. Vous croyez que les gens vont le chercher avec une brouette ou une berline? Non, avec un utilitaire. Une petite cylindrée. Il faut 50 à 60 m3 de bois par an minimum pour se chauffer. C’est 45 à 50 jours de travail."

Punir toute la classe?

Le chef de groupe MR Jean-Paul Wahl se réjouit en fin de compte que le débat existe au sein de sa formation. "Oui, il y a eu un cheminement ", admet-il. Il peut même en rire: "On ne pourra pas nous reprocher d’avoir essayer de le cacher. Je ne suis même pas sûr qu’on ait essayé. "

Mais lui aussi, il reste réservé sur ce texte. Le délai de suspicion pour la fraude qui passe de 5 ans à 10 ans en Région, par exemple: " On s’y range. Mais au fédéral, on était à 10 ans. Et en 2013, avec Elio Di Rupo comme Premier ministre, on est passé à 7 ans. C’est vrai, il y a des abus et il faut lutter contre. Mais quand trois élèves font une faute. On ne punit pas toute la classe", conclut-il.

«De mon devoir...»

Jean-Luc Crucke n’a rien à redire à la contradiction. "Je veux bien qu’on me chatouille les pieds, ça fait du bien…" Mais sûr de ses objectifs, du travail réalisé et de l’avis favorable des instances de contrôle (Conseil d’État, Inspection des Finances, etc.), " je n’aurais en aucun cas fait marche arrière ".

Pas pour lui, assure-t-il. "Ma personne, ce n’est pas important. Mais le travail qui a été fait par mes collaborateurs est conséquent. Rien que pour ça, il était de mon devoir de porter le dossier jusqu’au bout."

Le texte a donc été adopté par la majorité PS, MR et Écolo, l’opposition cdH votant contre le texte. Le PTB a choisi de s’abstenir, puisqu’on parle d’équité fiscale et même si le texte n’est pas " suffisamment ambitieux ".