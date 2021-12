Instagram lance la rétrospective de l’année

Le groupe Meta a lancé une nouvelle fonction sur Facebook et Instagram, sobrement baptisée Year in Review.

Alors que 2021 touche à sa fin, la plupart des services web proposent des rétrospectives: les tendances Twitter de l’année, les sujets les plus recherchés sur Google… Certaines applications comme Spotify ou Deezer font des bilans personnalisés des titres et des artistes les plus écoutés par chaque utilisateur. Dans le même ordre d’idée, Instagram lance aujourd’hui une fonctionnalité qui permet de créer sa propre rétrospective 2021.

Concentration sur les contenus instantanés

La fonctionnalité sera légèrement différente par rapport aux années précédentes, puisqu’elle permettra de partager un “Playback”, soit un medley de toutes vos stories (jusqu’à 10) pour revivre l’année 2021 avec vos followers. Un ajout qui change des traditionnelles publications de fin d’année, jusqu’à présent présentées sous la forme d’une grille des neuf meilleurs posts de l’année. En 2021, Instagram semble bien décidé à faciliter la vie des internautes, en proposant pour la première fois un outil in-app dédié. Avec son Playback, la plateforme réaffirme aussi son objectif de se concentrer sur les stories et les contenus instantanés.