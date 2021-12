Franck Vandenbroucke: "On ne relâchera pas les mesures au prochain Codeco"

Le Codeco du 22 décembre ne vise pas à assouplir les mesures. C’est ce qu’a déclaré le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke, qui répondait aux questions sur la situation sanitaire à la Chambre ce vendredi après-midi.

Le 22 décembre, juste avant Noël, le gouvernement fédéral et les États fédérés se concerteront à nouveau sur l’évolution de la pandémie. Le Premier ministre flamand Jan Jambon plaidera notamment en faveur d’une nouvelle levée des restrictions dans le secteur de la culture et des événements, tandis que l’horeca demande d’ouvrir plus tard les 24 et 31 décembre.

Mais "ceux qui pensent que le prochain Codeco aboutira à un assouplissement des mesures se trompent", a déclaré vendredi le vice-Premier ministre et ministre de la Santé Frank Vandenbroucke à la Chambre.

Selon Vandenbroucke, le comité de concertation évaluera la situation épidémiologique et discutera notamment de l’avancée de la variante omicron,qui devrait devenir dominant en janvier ou février.

Augmenter le taux de vaccination

Des échanges sont aussi prévus sur la stratégie de gestion. Dans cet objectif, le ministre de le santé attend un premier rapport de Pedro Facon sur les moyens d’augmenter encore le taux de vaccination. Facon devra examiner, entre autres, si la vaccination obligatoire pourrait être une option. "L’ordre du jour sera chargé, nous n’aurons pas beaucoup de temps pour discuter d’autre chose", a déclaré Vandenbroucke.

Des mesures plus stables

Le Premier ministre Alexander De Croo a également plaidé pour plus de "stabilité" lors du prochain comité de concertation. "Il faut observer l’évolution qui est plutôt positive. L’ensemble des mesures est désormais équilibré et a un impact", a-t-il affirmé vendredi après-midi lors d’une conférence de presse sur les mesures sanitaires du gouvernement fédéral.

Vandenbroucke va dans le même sens et plaide pour des décisions plus claires. "La cascade de décisions conduit à plus de confusion qu’autre chose. Les mesures du mois dernier ont un impact, mais une plus grande prévisibilité est requise." Une proposition du commissaire corona avec deux niveaux d’alarme était déjà sur la table du dernier Codeco, mais y a été rejetée.

Un intervalle raccourci entre deuxième et troisième dose

Le vice-Premier ministre a également indiqué qu’il examinerait les intervalles entre la deuxième et la troisième injection des vaccins en vue éventuellement de les raccourcir. Le vaccin de rappel pourrait ainsi servir davantage pour freiner l’avancée d’Omicron.