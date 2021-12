Réveillons: l’horeca veut rester ouvert après minuit

L’horeca wallon demande au Codeco de pouvoir rester ouvert jusqu’à 2h lors des réveillons des 24 et 31 décembre.

Cela fait déjà deux semaines que le Comité de concertation a décidé d’imposer la fermeture des établissements horeca à 23h en raison du rebond épidémique.

À l’approche des fêtes de fin d’année, et alors qu’un nouveau Codeco est annoncé le 22 décembre, le secteur souhaite désormais obtenir une dérogation pour les soirées de réveillon. La Fédération horeca Wallonie demande dès lors aux autorités politiques de permettre aux établissements de rester ouverts jusqu’à 2h du matin les 24 et 31 décembre.

"Le réveillon, c’est l’occasion de se détendre, de passer un bon moment et surtout, d’aller jusqu’aux douze coups de minuit. Terminer à 23h, c’est gâcher la fête, avance Maxence Van Crombrugge, président de la Fédération horeca Wallonie. Si les personnes sont de toute façon ensemble à table, ajouter deux heures de plus à la soirée, je ne vois pas ce que ça change en termes sanitaires."

D’un point de vue organisationnel, ces horaires élargis faciliteraient également la tâche du personnel: "Dans les restaurants un peu plus gastronomiques, le réveillon permet aussi de proposer des menus cinq services: or, entre l’apéritif, l’entrée, la deuxième entrée, etc., devoir fermer à 23h, c’est très juste."

Les gîtes plébiscités

À cette période de l’année, beaucoup de Belges passent également le réveillon à l’hôtel, notamment à la Côte et en Ardenne.

"Ma crainte, c’est aussi que les gens se détournent des hôtels pour privilégier les gîtes", pointe Maxence Van Crombrugge. Les hôtels doivent d’ailleurs déjà faire face à des annulations en cascade pour le réveillon de Nouvel An.

" En Ardenne, les gîtes sont pris d’assaut. Or, je le rappelle, dans un gîte, il n’y a pas de mesures de contrôle sanitaire: on n’est pas obligé de rester assis, on ne se désinfecte pas les mains, et on se fait des câlins. D’un point de vue “ macro ”, autant garder les gens dans nos hôtels."

Le secteur espère donc pouvoir compter sur le soutien du monde politique. La Fédération a d’ores et déjà sollicité les ministres régionaux et fédéraux afin d’obtenir cette dérogation.

Au cabinet du ministre fédéral des Indépendants David Clarinval (MR), on indique que ce dernier mettra la demande de l’horeca sur la table du prochain Comité de concertation. En Wallonie, du côté du ministre de l’Économie Willy Borsus, on assure que le ministre libéral "soutient cette flexibilité pour les deux réveillons et plaidera pour que la décision soit prise avant le Codeco du 22 décembre." Cette date étant, évidemment, trop lointaine pour un secteur qui doit pouvoir gérer des préparatifs et rassurer ses clients. "Avoir une réponse favorable avant le 22 décembre, c’est évidemment ce que nous souhaitons, mais j’ai bien peur que cela relève du miracle... Cela dit, le Codeco avait bien permis, l’an dernier, d’avoir un couvre-feu un peu plus tardif pour le réveillon. J’espère que cette année, l’horeca, qui a déjà fait beaucoup de sacrifices, pourra passer minuit."