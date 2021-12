Sans-papiers grévistes de la faim: sont-ils de mauvais avocats? (vidéo)

Comme les anciens grévistes de la faim, les avocats spécialisés dans le droit des étrangers réclament des critères clairs de régularisation.

Pendant que Sammy Mahdi, le secrétaire d’État à l’Asile et la Migration devait être auditionné par la Commission de l’Intérieur de la Chambre ce vendredi, une dizaine d’avocats s’est réunie à l’entrée du parlement pour s’étonner du double discours tenu ces derniers mois par le secrétaire d’État et le directeur de l’Office des étrangers dans le dossier des sans-papiers et grévistes de la faim de l’église au Béguinage de Bruxelles. "Nous sommes tous des avocats spécialisés en droits des étrangers, précise Marie Doutrepont, leur porte-parole. Ce qui nous a fort interpellés est que Monsieur Roosemont (NDLR: le directeur de l’Office des étrangers) a dit qu’il y aurait des critères de régularisation. Il sous-entendait que les bons avocats les connaissaient déjà. Nous sommes donc sans doute tous des mauvais avocats puisque nous ne connaissons pas ces critères. Ceux-ci ne sont pas publics."

Nous sommes donc sans doute tous des mauvais avocats puisque nous ne connaissons pas ces critères. Ceux-ci ne sont pas publics.

+ LIRE AUSSI | Les grévistes sans-papiers attaquent l’État belge en justice lundi

+ LIRE AUSSI | Sammy Mahdi a-t-il menti aux sans-papiers ?

+ LIRE AUSSI | Mehdi Kassou: "Sammy Mahdi reprend les mêmes recettes que Theo Francken"

+ LIRE AUSSI | Mains liées face aux sans-papiers

Pour rappel, il y a quelques semaines, les anciens grévistes du Béguinage avaient déjà pointé du doigt le changement de discours du secrétaire d’État, parlant même d’une trahison de celui-ci.

Alors qu’ils ont aidé à la construction de plusieurs dossiers des anciens grévistes, les avocats s’étonnent aujourd’hui des réponses négatives reçues de la part de l’office des étrangers. "On ne sait plus comment conseiller nos clients, regrette encore Marie Doutrepont. Parce qu’un dossier va passer et l’autre ne passera pas, sans que l’on comprenne pourquoi. Nous avons du mal à comprendre pour quel motif ceux-ci sont recalés ou non."

On ne sait plus comment conseiller nos clients. Parce qu’un dossier va passer et l’autre ne passera pas, sans que l’on comprenne pourquoi.

Des critères clairs

Déjà réclamés par les anciens grévistes et les associations qui les soutiennent, ces avocats demandent à leur tour des critères clairs de régularisation. Ce que Sammy Mahdi a toujours refusé jusqu’ici. " Il faut qu’on puisse oser parler de régularisation, insiste l’avocate. C’est une question qui a été abordée dans d’autres pays européens, en Irlande, en Allemagne. Dans ces pays, on vote des lois de régularisation. Pourquoi ne pourrait-on pas le mettre en place aujourd’hui en Belgique? Il existe d’ailleurs une proposition de loi citoyenne qui a été déposée à la Chambre qui propose une série de critères tout à fait raisonnables de régularisation. On ne peut pas suspendre le destin et la vie de 150 000 sans-papiers, estimés en Belgique, à l’arbitraire et au bon vouloir le plus total de l’administration, sans l’encadrer par aucun type de garde-fou. Cela doit être le seul domaine où c’est possible en Belgique et cela ne va pas du tout."

On ne peut pas suspendre le destin et la vie de 150 000 sans-papiers, estimés en Belgique, à l’arbitraire et au bon vouloir le plus total de l’administration, sans l’encadrer par aucun type de garde-fou.