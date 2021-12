La police sanctionne les automobilistes avec des "amandes salées"

En Vendée, la police municipale fait de l’humour. La police sanctionne les automobilistes mal garés en zone bleue en leur donnant des amandes salées.

En France, la police de la municipalité des Herbiers a décidé de faire de la prévention: plutôt que de mettre des procès-verbaux auprès des automobilistes qui ne respectent pas les règles de stationnement, les policiers déposent un paquet d’amandes salées et grillées!

Les fruits étaient accompagnés d’un message humoristique alertant les automobilistes sur leur infraction: "Cher(e) automobiliste en infraction, nous avons constaté que votre véhicule était stationné irrégulièrement en zone bleue. Vous êtes donc en zone rouge et nous aurions pu vous gratifier d’une contravention à 35€. Mais pour vous permettre de voir la vie en rose, nous avons préféré vous remettre personnellement et gratuitement quelques vraies amandes salées. On aurait aussi pu vous mettre des prunes mais ce n’est vraiment pas la saison…"

Une méthode qui fait ses preuves!

Cette action de sensibilisation anecdotique intervient alors que les policiers ont constaté un "laisser-aller" de la part des automobilistes: absence de disque, dépassement du temps de stationnement…

"On sait que ce principe est bien mieux mémorisé que si on sanctionne. On fait réagir l’automobiliste par l’humour", explique au quotidien français 20 Minutes Hervé Perton, chef de service de police municipale aux Herbiers.