Covid: ce qu’il faut savoir ce vendredi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations de ce vendredi 10 décembre.

1. BELGIQUE

La Belgique a dépensé 21,4 milliards d’euros en 2020 en soutien économique

C’est la Cour des comptes qui avance le chiffre: les mesures de soutien prises en Belgique l’an dernier dans le cadre de la lutte contre le coronavirus ont entraîné 21,4 milliards d’euros de dépenses.

L’horeca wallon souhaite pouvoir ouvrir plus tard les 24 et 31 décembre

Pointant l’enjeu commercial que représentent les fêtes de fin d’année, la Fédération Horeca Wallonie souhaite que les restaurants, bars et hôtels du pays puissent bénéficier d’une dérogation afin de pouvoir ouvrir plus tard les 24 et 31 décembre.

Braine-l’Alleud évalue l’impact Covid à quelque 3,4 millions d’euros

Le collège fait le point sur l’évolution de son plan de relance: presque toutes les mesures ont été mises en œuvre, et il y a eu des ajouts.

La vaccination sans rendez-vous, c’est fini

Dès lundi, il ne sera plus possible de se présenter sans rendez-vous au centre de vaccination de Malmedy et Pepinster.

Le soutien du fédéral prolongé d’un trimestre, pas de TVA à 6% pour l’horeca

Le gouvernement fédéral s’est accordé vendredi sur la prolongation d’une série de mesures de soutien aux personnes impactées par les restrictions liées à la crise sanitaire causée par le coronavirus.

Cluster dans une caserne de Spa après un repas: Dedonder demande une enquête

Un foyer de contaminations de Covid a éclaté dans une caserne à Spa après un repas réunissant 370 soldats. La ministre de la Défense demande une enquête.

Le secteur de l’événementiel salue les mesures de soutien

Le secteur de l’événementiel, à nouveau touché par les dernières mesures sanitaires décidées pour freiner l’épidémie, a réagi positivement vendredi aux mesures de soutien annoncées par le gouvernement fédéral.

2. MONDE

Chine: les matches de foot de première division sans spectateurs

La "Chinese Super League" (CSL) a annoncé que les rencontres se joueraient à huis clos jusqu’à la fin de la saison, début janvier.

La fermeture des frontières au Maroc prolongée

Tous les vols vers et depuis le Maroc sont suspendus jusqu’au 31 décembre minimum, a annoncé la Direction générale de l’aviation civile (DGAC).

La vaccination ouverte à tous les enfants de 5 à 11 ans aux Pays-Bas

Les parents pourront bientôt faire vacciner contre le coronavirus leurs enfants de 5 à 11 ans aux Pays-Bas, a fait savoir le ministre néerlandais sortant de la Santé publique, Hugo de Jonge.