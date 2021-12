Les policiers de la zone Centre Ardenne équipés de bodycams? C'est un grand oui pour les élus bastognards

Réunis en visioconférence pour le conseil communal jeudi soir, les élus bastognards n’ont pas traîné ni vraiment débattu lors d’un conseil qui ne comptait qu’une dizaine de points.

. "C’est un conseil assez court, mais nous voulions l’organiser car il faut approuver les ordres du jour des assemblées générales de plusieurs intercommunales, a d’ailleurs indiqué le bourgmestre Benoît Lutgen. Le prochain conseil, fin du mois, sera plus conséquent, avec le budget."

Mais il n’y avait pas que les AG des intercommunales au menu de la séance. Il a également été question d’équiper les policiers de la zone Centre Ardenne de bodycams, ces petites caméras portées par les policiers lors de leurs interventions.

"C’est un point important, a commenté Benoît Lutgen. Il y a parfois des contestations sur les opérations policières. Ces caméras mobiles permettront d’avoir une vue objective sur les événements et d’amener un peu d’apaisement, de tranquillité." Concrètement, "la zone va acheter les caméras et chaque Commune doit approuver leur utilisation sur son territoire", complète le bourgmestre. Une approbation qui s’avère unanime et sans discussion pour les conseillers bastognards.

Si aucune zone en province n’utilise encore de bodycams, elles sont plusieurs à avoir activé la procédure pour s’en équiper, à l’instar des zones Famenne-Ardenne, Semois & Lesse et Gaume.