Une nouvelle fin d’année sous le signe du Covid: à quoi s’attendre?

Les indicateurs de l’épidémie de coronavirus en Belgique vont diminuer dans les prochaines semaines, prévoient les modèles. On pourrait même redescendre sous un seuil important en soins intensifs.

À quel Noël s’attendre, alors que le Covid-19 nous pourrit toujours la vie? Et pour la nouvelle année, où en seront les indicateurs?

Les modèles et prévisions sont plutôt rassurants sur certains points.

"Si on parvient à maintenir un certain nombre de mesures, et que la tendance reste la même, on devrait pouvoir avoir une situation épidémiologique relativement stable", a détaillé Yves Van Laethem au cours du point presse hebdomadaire de Sciensano et du centre de crise.

Un seuil important est également avancé. "Le niveau des hospitalisations baisse actuellement et cela nous emmènerait vers une diminution d’occupation des lits en soins intensifs, aux alentours de 500 patients pour la fin décembre", précise le porte-parole interfédéral Covid, alors que nous dépassons les 800 lits ces derniers jours.

Il reste pourtant une grosse incertitude liée au variant Omicron. "La fin d’année sera marquée par le croisement de deux adversaires: le variant Delta qui s’en va et Omicron qui arrive. Difficile de discerner pour le moment l’impact que cela aura".

On s’attend à ce qu’Omicron soit dominant en Belgique en janvier, ou février au plus tard.

"Il est donc important de ne pas crier victoire trop vite. La situation s’améliore, mais il faut faire baisser les indicateurs de la 4e vague", a encore exhorté Yves Van Laethem.

Un appel à la prudence doublé d’une nouvelle incitation à la vaccination de la part du médecin. "Vaccinons, vaccinons, vaccinons, en priorité tous les publics à risque, pour que la situation ne devienne pas plus problématique".