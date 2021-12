F1 | GP d’Abou Dhabi: Max Verstappen domine la première séance d’essais libres, Lewis Hamilton 3e

Le Néerlandais Max Verstappen, qui peut remporter son tout premier titre de champion du monde, a signé le meilleur temps de la première séance d’essais libres du Grand Prix d’Abou Dhabi de Formule 1.

Max Verstappen a signé le meilleur temps de la première séance d’essais libres du Grand Prix d’Abou Dhabi de Formule 1, 22e et dernier rendez-vous d’un championnat du monde qui s’annonce indécis jusqu’à son ultime tour. Au volant de sa Red Bull, le Néerlandais a parcouru les 5.281 km du circuit Yas Marina en 1:25.009.

Les deux Mercedes de Valtteri Bottas (+0.196) et Lewis Hamilton (+0.346) sont en embuscade.

Verstappen et Hamilton, à égalité de points au classement avant l’épilogue de la saison, auront une nouvelle occasion de tester leur monoplace ce vendredi lors de la 2e séance (14h-15h). La troisième séance (11h-12h) et les qualifications (14h-15h) sont prévues ce samedi. Dimanche, la course débutera à 14h.

Hamilton, septuple champion du monde, reste sur trois victoires lors des trois derniers rendez-vous et s’est imposé à cinq reprises à Abou Dhabi. Toutefois, c’est Max Verstappen qui s’était imposé en 2020.

Après 1974, c’est la deuxième fois dans l’histoire de la F1 que deux pilotes sont à égalité de points avant le dernier Grand Prix. Si Verstappen et Hamilton sont toujours à égalité après ce dernier Grand Prix, le Néerlandais sera sacré car il a remporté plus de Grand Prix (9) qu’Hamilton (8).

Le Britannique a l’occasion d’écrire une nouvelle ligne d’histoire en remportant un huitième titre mondial. Ce qui ferait de lui le pilote le plus titré devant Michael Schumacher. Un nouveau record pour Hamilton qui détient déjà le plus grand nombre de victoires (103), de pole positions (103) et de podiums (181).

Verstappen, 24 ans, peut lui remporter son tout premier titre de champion du monde, lui qui dispute déjà sa septième saison en F1. Il deviendrait aussi le premier Néerlandais à être champion du monde de la discipline. Né à Hasselt d’une maman belge, ‘Mad Max’ peut aussi mettre fin à l’hégémonie de Mercedes qui a remporté tous les titres mondiaux depuis 2014.

Le titre des constructeurs sera aussi attribué dimanche. Mercedes est favorite avec 28 points d’avance et un maximum de 44 encore disponibles. Mais, en cas d’égalité parfaite, Red Bull l’emporterait au nombre de victoires, mettant fin au long règne de sa rivale, entamé également en 2014.