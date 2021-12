Covid: la hausse (record) des cas avérés dans les écoles

Comme c’est le cas depuis le début de la 4e vague, l’enseignement primaire reste le plus touché par le coronavirus. BELGA (Illustration)

Les contaminations au coronavirus continuent d’exploser dans les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. La preuve en quelques chiffres.

Les écoles du pays paient un lourd tribut lors de la 4e vague de la pandémie. Alors qu’un pic de 3.914 infections au coronavirus avait déjà recensé par l’Office de la naissance et de l’enfance lors de la semaine du 22 au 28 novembre, les chiffres continuent de s’emballer.

Durant la semaine du 29 novembre au 05 décembre, ce sont ainsi 7.178 cas de Covid-19 qui ont été signalés aux équipes de promotion de santé à l’école (PSE). Au total, au moins 0,70% des 903.806 élèves de l’enseignement fondamental et secondaire en FWB a donc été signalé positif au virus sur cette seule semaine de cours.

Signe que la situation est tendue dans les établissements scolaires, le nombre d’écoliers/étudiants et membres du personnel contaminés n’a jamais été aussi élevé. Le précédent record (5.271 cas avérés) datant de la fin du mois d’octobre 2020, juste avant que les autorités ne décident de fermer les écoles pour deux semaines.

Toujours selon les chiffres communiqués par l’ONE, 847 classes ainsi que 28 écoles ont été fermées entre le 29 novembre et le 05 décembre dans le cadre de la procédure de l’emergency brake.

L’enseignement primaire particulièrement touché

Comme c’est le cas depuis le début de la 4e vague, l’enseignement primaire reste le plus touché. Et ce, aussi bien à Bruxelles que dans toutes les provinces wallonnes.

Contrairement aux hautes écoles qui parviennent à maîtriser le nombre de contaminations, les plus jeunes constituent les principaux vecteurs de la maladie dans les établissements scolaires.

D’après les chiffres collectés par l’ONE pour la semaine du 29 novembre au 05 décembre, 4.088 élèves de primaire ont été officiellement contaminés par le coronavirus contre 604 dans les maternelles, 1.693 dans les secondaires et 140 dans l’enseignement supérieur hors universitaire.

D’après Sciensano, 19.298 enfants âgés entre 0 et 9 ans ont d’ailleurs été testés positif durant la même semaine sur l’ensemble du pays tandis qu’ils n’étaient que 15.533 dans la tranche d’âges supérieure (10-19 ans) et 12.822 pour les 20-29 ans.

"L’incidence, calculée sur 14 jours, est de 530 nouveaux cas pour 100.000 élèves de l’enseignement maternel , de 1.798 nouveaux cas pour 100.000 élèves en primaire (ordinaire et spécialisé) et de 667 nouveaux cas pour 100.000 élèves en secondaire, précise toutefois l’Office de la naissance et de l’enfance dans un communiqué. Ces incidences sont inférieures à l’incidence de 2.112/100.000 nouveaux cas dans la population générale belge."

Reste que les autorités belges, sans doute préoccupées par ces hausses importantes, ont décidé il y a une semaine, lors du Codeco du vendredi 03 décembre, de fermer les écoles maternelles et primaires dès le 18 décembre prochain. Et quelques jours auparavant, de nouvelles mesures avaient déjà été mises en place puisque le protocole de mise en quarantaine des classes a été adapté le lundi 29 novembre.

Les chiffres de l’an dernier