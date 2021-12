10 articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce vendredi

Ils recyclent des trottinettes et vélos électriques, la dernière tartuferie de Jambon, Pourquoi les tribunes de foot débordent… voici une sélection de dix articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce vendredi 10 décembre 2021.

1. REPORTAGE | Comet recycle aussi les trottinettes électriques

8 000 tonnes de déchets par an sont traitées par les trente-deux travailleurs. Dont des trottinettes et des vélos électriques.

2. ÉDITO | La dernière tartuferie

Si Jan Jambon, le ministre-président flamand (N-VA), n’a pas le profil d’une girouette, il en a adopté la prompte mobilité.

Sa dernière sortie donne le tournis. Elle concerne des nouvelles mesures à prendre lors du prochain Comité de concertation programmé le 22 décembre.

3. WALLONIE | Inondations: 35 recommandations pour éviter un nouveau drame

Commandée par le ministre wallon du Climat et des Infrastructures, une étude indépendante a identifié 35 recommandations destinées à améliorer les outils et procédures qui existent.

4. ECONOMIE | Les perspectives de croissance s’assombrissent en Wallonie

Si l’année 2021 a été marquée par une forte reprise économique, la croissance, toujours au rendez-vous en Wallonie, est néanmoins en train de ralentir.

5. ANALYSE | Pourquoi les tribunes des stades de foot débordent

Les stades de foot sont le théâtre de nombreux débordements. "Le foot est le reflet de la société", nous explique un sociologue.

6. RÉGION | Hannut veut produire de l’électricité verte pour ses citoyens

La Ville de Hannut planche sur une communauté d’énergie. Plus de 800 logements pourraient bénéficier d’électricité verte à prix stable.

7. POLITIQUE | Le député Christophe Lacroix œuvre pour les droits des LGBTI dans trois pays

Christophe Lacroix s’est penché, pour le Conseil de l’Europe, sur la situation vécue par les personnes LGBTI dans les trois pays du Caucase du Sud. Où la réalité n’est guère réjouissante pour les minorités sexuelles.

8. SPORT | Charleroi - Ostende: les Carolos doivent réussir à enchaîner

Depuis un mois, le Sporting alterne victoires et défaites. Pour bien lancer son second tour, il doit confirmer le succès obtenu à Sclessin.

9. CULTURE | L’actu musicale de la semaine: Alicia Keys, Neil Young et le duo Ed Sheeran-Elton John

Alicia Keys revient avec un album aux multiples facettes. Neil Young se fait plaisir avec son Crazy Horse et Ed Sheeran et Elton John s’associent pour la bonne cause pour un titre de Noël.

10. SPORT | Vandoorne sur le duel Hamilton-Verstappen: «Je m’attends à une course mouvementée»

Notre compatriote Stoffel Vandoorne assistera au GP d’Abou Dhabi dans les coulisses de Mercedes.