L'AS Eupen confirme son stage de janvier à Doha (Qatar): "Sous réserve de la situation sanitaire"

L’AS Eupen se rendra au Qatar cet hiver, pour un stage d’une semaine à Doha.

L’entraîneur eupenois Stefan Krämer a confirmé ce vendredi matin en conférence de presse l’information révélée en primeur dans nos colonnes.

"Les billets sont réservés, donc normalement, le stage aura lieu à l’Aspire Academy de Doha du 3 au 10 janvier (NDLR: avec au moins un match amical au programme). Mais sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire" dixit l’entraîneur des Pandas, qui affrontent le Beerschot ce samedi.

Plus largement, il s’agit d’une bonne nouvelle pour l’AS Eupen, qui confirme ainsi le maintien de son lien fort avec son propriétaire (depuis 2012) et premier partenaire financier: l’Aspire Academy de Doha. Et ce, malgré une diminution des moyens alloués au club frontalier depuis cet été.