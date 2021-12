"Soyez sur vos gardes!": un rassemblement non déclaré prévu ce samedi à Luxembourg-Ville

Au Grand-Duché, un nouveau "rassemblement national", non déclaré, est annoncé sur les réseaux sociaux. Avec des violences à la clé?

Personne ne veut être "l’organisateur", mais il se confirme qu’un second "rassemblement national" aura lieu demain. "Soyez sur vos gardes!", clame Sacha B. sur son compte Facebook, un des porte-paroles officieux du mouvement.

"Nous allons continuer encore et encore jusqu’à ce que le gouvernement ne prenne plus les citoyens pour des idiots, lui soumette des demi-vérités, voire des mensonges, poursuit-il. Ce qui s’est passé cette semaine, nous a encore plus soudés."

Comme la semaine dernière, un appel à la non-violence est lancé. "Réunissons-nous dans l’amour pour poser un signe clair contre la discrimination que nous subissons", poursuit Sascha B. Des mots semblables ont été lancés avant le premier "rassemblement national" ayant réuni quelque 2 000 personnes (6 000 selon les militants).

C’est en marge de leur défilé que les débordements se sont produits, aux marchés de Noël, à la Gëlle Fra, devant la Chambre et en face du domicile du premier ministre. Depuis lors, ces faits sont minimisés sur les réseaux sociaux fréquentés par les covidsceptiques et antivax.

«Avis aux casseurs»…

"Avis aux casseurs, braqueurs de banque et autres voleurs: la police luxembourgeoise concentre ses effectifs entre le Glacis et la place de l’Europe ce week-end. Vous avez le champ libre partout ailleurs. Ironie off", écrit de son côté Jean-Marie Jacoby, un des coorganisateurs de la Polonaise solidaire. Son groupement a officiellement déclaré deux manifestations, une première ce soir à 18 h et une autre demain à 14 h.

Imposer un périmètre strict pour manifester "est une provocation, et puis ils s’étonnent que cela dégénère", réagit un internaute. "J’ai une idée […] tu vas l’adorer, ajoute Peter Freitag, le second leader de la Polonaise solidaire. On va donc entrer samedi dans la phase stratégique, ce sera inévitable".

Dimanche après-midi (14 h 30) doit avoir lieu une nouvelle Marche blanche silencieuse. Même si cette dernière est restée pacifique jusqu’à présent, les marcheurs ne pourront plus accéder au cœur de la Ville. Dès samedi dernier, les organisateurs avaient souligné ne tolérer ou cautionner aucun acte de violence.