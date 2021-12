Le derby entre Denée et Molignée B, en division 3 B, n’aura pas lieu ce dimanche. Les Molignards, qui comptaient déjà trois forfaits, ont en effet décidé de déclarer forfait général.

Jérémy Jacques, qui avait pris le relais de Stéphane Vivey, et qui était épaulé par Jérôme Cléda, a préféré arrêter l’aventure vu le manque d’intérêt et de motivation des joueurs: "On avait juste six joueurs pour ce derby". Les Molignards avaient déjà déclaré forfait à trois reprises cette saison en championnat.