LIVE P1: Chevetogne – Ciney, un dernier derby communal avant la trêve

Ce week-end, c’est la dernière sortie de l’année de toutes les équipes de P1. De toutes ou presque, car Ciney, Grand-Leez, Biesme et Molignée auront encore un quart de finale de Coupe à honorer avant les fêtes…

C’était le match d’inauguration du championnat cette saison en P1. Ce sera aussi celui d’ouverture de la dernière journée avant la trêve… Chevetogne et Ciney, les deux équipes cinaciennes de l’élite provinciale, s’affrontent ce samedi soir sur le terrain des Coccinelles pour le match retour. L’aller avait vu les Bleus s’imposer chez eux (5-2) alors que Chevetogne avait été réduit à dix à l’heure de jeu. Les hommes de Michel Godefroid peuvent-ils prendre leur revanche? On se souvient que,l’année dernière, c’était Ciney qui avait évolué à dix mais qui avait arraché le partage à Chevetogne (1-1). Cette fois, c’est bel et bien la belle!

L’autre rencontre du samedi oppose le Condrusien, actuel dauphin de Ciney grâce à son 12 sur 12, à Beauraing, qui reste sur deux victoires de rang… et pas des moindres, face à Grand-Leez et Loyers.

Le programme complet de la 16e journée de P1:

Chevetogne – Ciney (s. 19h)

Condrusien – Beauraing (s. 20h)

Flavion/Morialmé – Fernelmont/Hemptinne (d. 14h30)

Nismes – Malonne (d. 14h30)

Union Dinantaise – Andenne (d. 14h30)

Spy – Meux B (d. 15h)

Grand-Leez – Biesme (d. 15h)

Molignée – Loyers (d. 15h)