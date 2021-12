Noël se rapproche et la crise n’en finit pas: nos 10 infos pour les 55 ans et plus

Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas, toujours en mode covid. Pas bon pour le moral. D’autant qu’un nouveau Codeco est prévu le 22 décembre. Pour retrouver un peu de joie à l’heure des cadeaux, voici notre proposition: s’offrir du temps à passer ensemble.

Le billet

55 ans et plus, l’âge de gloire

Quand on prend de l’âge, sur le plan sportif, on court moins vite, on est un peu moins casse-cou, on évite les contacts. On se sent un peu diminué. Mais dans le sport que je pratique assidûment, l’ultra-trail ou la course en montagne sur longues distances, je viens de faire le constat que plus on vieillit, plus on a de chance de monter sur les podiums et de soulever des coupes.

J’étais le week-end passé sur l’île de Madère, au large du Portugal (je vous la conseille, c’est visiblement là-bas que le soleil passe l’hiver…) S’y tenait la Maxi Race de Madeira, dans le nord de l’île. Nous n’étions pas beaucoup de coureurs. 350 tout au plus. La crise sanitaire bouscule les agendas et rend les voyages un peu plus compliqués.

Sur ma course, nous étions une bonne cinquantaine de traileurs au départ. Un parcours superbe, traversant une grande diversité de terrains dans des paysages fabuleux. Ici, la nature est reine. Des sentiers étroits et sinueux vous conduisent à 1400 mètres d’altitude en traversant les forêts subtropicales humides, dont la "Laurrisilva", classée au patrimoine naturel de l’humanité par l’UNESCO. Superbe.

Bon, je vous l’avoue, ne s’aventure pas sur pareille épreuve qui veut. Il faut pas mal d’entraînement. Mais je me la suis joué "relax" afin de profiter au maximum du décor. Sans ambition aucune.

Quel étonnement pourtant à l’arrivée d’apprendre par Patricio Fernandez, le directeur de course, qu’il m’attend le lendemain pour grimper sur le podium! Croyant à une blague, j’ai jeté un coup d’œil aux classements. Et de fait, je figurais bien en première position. Dans ma catégorie, bien sûr, celle des 55 +… Privilège de l’âge, nous sommes de moins en moins nombreux à courir sur des ultra-trails. Et donc plus de chance de faire de bons résultats. J’ai 56 ans et pour la première fois, je suis donc monté sur la première marche! Waw, me direz-vous. Mais quand j’y suis monté sur le podium, je me suis retrouvé tout seul. Personne à gauche, ni à droite. Il n’y avait en fait pas d’autres coureurs dans ma catégorie! Je suis peut-être le seul finisher des 55 +. Mais ça, ce n’est pas écrit sur mon trophée. Comme quoi dans mon sport, pour gagner, il faut parfois se montrer très patient…

-

Retrouvez le compte rendu de la course en cliquantici (ainsi que de meilleures photos….)

MERCI Nous serions ravis de vous compter parmi notre communauté d’abonnés. Rejoignez-nous maintenant et profitez de tous nos contenus et de nombreux avantages. + DÉCOUVREZ L’OFFRE DU MOMENT: abonnez-vous et profitez d’une réduction de 50 %

Dans l’actu

Le belge se sent morose à l’approche des fêtes

La durée de la crise sanitaire continue à faire baisser le moral et la confiance des Belges, au plus bas depuis 2015 selon Solidaris.

Les femmes sont davantage en état de stress que les hommes: 56% contre 44%. -

La moitié des travailleurs craignent de faire un burn-out un jour

Les abonnements TEC pour personnes âgées vont baisser de prix

Le gouvernement wallon a validé ce jeudi la trajectoire de "quasi-gratuité" des transports en commun, un effort d’environ 100 millions d’euros sur les années 2022 à 2024.

Jusqu’à fin 2024, donc jusqu’à la fin de la législature actuelle, les tarifs TEC ne seront pas majorés. -

12€ par an dès qu’on a 65 ans

Carte Covid: la situation se dégrade en France, statu quo en Belgique

La situation s’est détériorée en France. Elle ne s’est pas améliorée en Belgique -

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a mis à jour la couleur des pays sur la "carte Covid". Le rouge foncé est de plus en plus présent en France par rapport à la semaine passée. Pas de changement en Belgique.

Suivez l’évolution ici

Courrier des lecteurs

Par mail, M. Malchair réagit après avoir visionné la vidéo de Namur en 1930 publiée dans notre dernière newsletter pour les seniors actif. Je souhaiterais réagir à un article sur Namur dans les années 30; une rétrospective en couleur d’une époque surannée à jamais disparue. Bravo pour avoir exhumé ce petit film d’après guerre si rafraîchissant sur une époque ou tout n’avait pas encore été sacrifié à l’automobile. Beaucoup de villes ont subi un lifting, débarrassant leurs environnements de bâtiments, monuments, places, jardins publics, kiosques tous et toutes au nom du changement et de la modernité. Déshumanisant les centres-villes en les remplaçants par des constructions en verre et en béton sans âmes ni historiques; fréquentés par des navetteurs trop contents le soir de s’en éloigner laissant place à des "no man’s land" des zones de non-droit. Le progrès détruit autant qu’il ne construit et souvent sans espoir de retour; quoique depuis quelques années les futuristes acculés par les engorgements, la pollution, le prix des carburants se montrent plus circonstanciés et depuis rêvent tout à coup de mobilité douce, de tramways, de véhicules partagés. Des cités ont même décidé de restreindre leur espace urbain en zones piétonnes et en réduisant l’entrée à des véhicules propres décidant d’ignorer que peu d’alternatives sont à la disposition des journaliers qui ne sont pas dans les clous.

En pratique

Cadeaux: si on offrait du temps?

En panne d’idées cadeaux pour les fêtes de fin d’année? Nous vous avons concocté une sélection de cadeaux originaux pour profiter de moments de qualité avec ceux qu’on aime: son conjoint, ses enfants, ses parents, ses grands-parents ou encore ses amis…

Séjours en amoureux, ateliers créatifs,… IL y en a pour tous les goûts dans notre sélection. -

+ Notre sélection d’idées originales

Comment investir son argent intelligemment?

Au-delà des 55 ans, c’est un fait, l’horizon de placement est plus court que lorsqu’on est encore dans la fleur de l’âge! Mais cela ne doit, en aucun cas, constituer un frein à l’investissement…

Les conseils du porte-parole de BNP Paribas Fortis

Comment rester motivé au boulot après 50 ans?

Stress, burn-out, mauvaise communication, horaires difficiles, outils peu adaptés ou trop compliqués… Même avec la meilleure volonté du monde, il est parfois difficile de rester motivé au travail. Mais il ne faut pas hésiter à communiquer ses difficultés.

Un peu de patience et de persévérance. -

Les conseils de notre spécialiste

Le bon plan

Participez à notre prochaine croisière lecteurs et découvrez la vallée de la Seine, berceau de l’impressionnisme, à bord d’un bateau privatisé 4* (8 jours). - Si vous êtes abonné(e), n’oubliez pas de profiter de votre réduction.

Coups de cœur

La couturière s’est lancée dans la sellerie auto

-À la machine ou manuellement, Mara Seny travaille cuir, simili et tissu pour remettre les sièges d’hier à neuf.

Depuis 6 ans, la couturière tout-terrain Mara Seny s’est lancée dans la sellerie auto. L’As de pique opère sièges, volants, ciels de toit, moulures et garnitures de voitures.

Les photos de son incroyable travai

Séjour au ski: Courchevel, loin des clichésl

La station de Courchevel compte six villages: Saint-Bon ou le berceau de Courchevel, Le Praz et son charme discret, La Tania, nichée au cœur de la forêt, Courchevel Village et son esprit famille, Courchevel Moriond l’ensoleillée et enfin Courchevel 1850, la pionnière et sans doute la plus connue. -

Contrairement aux idées reçues, Courchevel est une station chic, mais pas (toujours) chère. Visite en compagnie d’une Belge tombée amoureuse de la Savoie.

Eleonore, la voie de la station, est belge et nous donne ses bons plans

Ces 10 excellentes séries qui vont mourir en 2022

Derniers épisodes et clap de fin en 2022 pour des feuilletons populaires comme The Walking Dead, Ozark sur Netflix, This Is Us sur Amazon Prime Video…

La famille Byrde était dans de sales draps fin de saison 3 de la série Ozark sur Netflix. À partir du 21 janvier 2022, la quatrième et dernière saison nous en dira plus sur son sort. -

Voici la liste des 10 séries marquantes qui mourront en 2022

Doit-on, forcément, s’occuper de ses petits-enfants?

Aider ses enfants, oui, mais pas les remplacer. -

Les grands-parents aujourd’hui se sentent de moins en moins baby-sitters attitrés de leur progéniture. Ils ont bien d’autres chats à fouetter pour profiter pleinement des plus belles années de leur vie.

L’avis du psy