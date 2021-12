Avec Youri Tielemans et Timothy Castagne, Leicester est condamné à la Conference League par le Napoli

Ce jeudi soir, la dernière journée de la phase de poules de l’Europa League a vu de nombreux Belges en action dans les groupes B et C, où tout restait à jouer.

Groupe C : Tielemans et Castagne renvoyés en Conference League

Dans le groupe C, le duel très belge entre Naples et Leicester s’est soldé par une victoire des Napolitains (3-2). Ceux-ci ont rapidement pris l’avantage en 1re mi-temps via Ounas (4e) et Elmas (24e), mais Leicester est revenu avant la mi-temps grâce à Evans (27e) et Dewsbury-Hall (33e). Elmas s’est offert un doublé (53e) pour ramener les 3 point synonymes de qualification aux siens.

Timothy Castagne et Youri Tielemans étaient titulaires pour Leicester, tandis que Dries Mertens a remplacé Ounas à la 63e minute.

Youri Tielemans, de retour dans l’équipe des Foxes après plusieurs semaines d’absence en raison d’une blessure au mollet, a quant a lui cédé sa place à Soumare à la 77e.

Dans l’autre rencontre, le Spartak Moscou s’est assuré de la 1re place en venant à bout du Legia sur le score de 0-1, avec un but de de Bakaev (17e). Le Legia a bien eu l’occasion d’égaliser, mais Pekhart a manqué son pénalty dans les ultimes secondes (90e+8). Maximiliano Caufriez était titulaire pour les Russes, et a disputé l’entièreté de la rencontre sur le côté droit de la défense.

Finalement, le Spartak termine 1er, à égalité de points avec Naples, 2e avec 10 points. Leicester chute à la 3e place après sa défaite, et termine la phase de poules avec 8 points, soit 2 de plus que le Legia, définitivement éliminé de toute compétition européenne. Les Foxes iront disputer la Conference League.

Groupe B: Januzaj qualifié avec la Real Sociedad

Dans le groupe B, la Real Sociedad a également validé sa qualification en battant le PSV, 2-0, avec un doublé d’Oyarzabal (43e sur pénalty et 62e) et un but de Sorloth (90e+3). Adnan Januzaj figurait dans le onze de départ basque, mais il a été remplacé par Turrientes à la 70e minute. Yorbe Vertessen, qui a lui débuté sur le banc du PSV, est monté à la 68e à la place de Bruma.

L’autre rencontre du groupe a vu le partage entre Sturm Graz et Monaco, 1-1. Les Autrichiens ont ouvert le score sur pénalty grâce à Jantscher (7e), et la réponse monégasque est venue de Volland (30e). Eliot Matazo a défendu les couleurs de l’AS Monaco pendant les 90 minutes.

Ainsi, Monaco termine 1er du groupe B avec 12 points, suivi par la Real Sociedad, 9 points. Le PSV échoue à une longueur de la qualification et est reversé en 16es de finale de la Conference League. Sturm Graz est bon dernier, avec 2 points.