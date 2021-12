Le député Christophe Lacroix œuvre pour les droits des LGBTI dans trois pays

Christophe Lacroix s’est penché, pour le Conseil de l’Europe, sur la situation vécue par les personnes LGBTI dans les trois pays du Caucase du Sud. Où la réalité n’est guère réjouissante pour les minorités sexuelles.

C’est à un exercice de diplomatie parlementaire que se livre le député fédéral et bourgmestre de Wanze Christophe Lacroix (PS). Il fait partie de la délégation belge au sein de l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, organisation qui regroupe 47 pays pour 830 millions d’habitants.

"C’est une des institutions multilatérales qui, à côté de l’ONU et du Parlement européen, a un pouvoir effectif" en matière de défense des droits humains, précise-t-il. Membre de la commission sur l’égalité et la non-discrimination, Christophe Lacroix a été sollicité pour se pencher et rédiger un rapport sur la situation des personnes LGBTI (lesbiennes, gays, bisexuelles, trans, intersexe) dans le Caucase du Sud, qui comprend l’Arménie, la Géorgie et l’Azerbaïdjan. "Ce sont des pays, certes en conflit pour l’Arménie et l’Azerbaïdjan, mais qui ont une histoire récente commune. Ils ont des positions différentes quant aux droits des LGBTI, mais on y voit des violences alléguées et prouvées de violences morales, physiques et psychologiques sur ces minorités sexuelles."

Christophe Lacroix a récolté les informations et témoignages de nombreux protagonistes et de la société civile sur place, pour établir un rapport sur la situation.

Les trois pays laissent apparaître des réalités différentes, comme l’indique le classement 2021 des pays européens établi par IGLA, une association internationale qui défend les droits des LGBTI. L’Azerbaïdjan y figure en dernière position, l’Arménie à l’antépénultième place et la Géorgie est 32e. La Belgique, pour information, est deuxième derrière Malte, "ce qui ne signifie pas que des discriminations n’existent pas chez nous non plus".

Des réalités différentes

La Géorgie, qui fait figure de bonne élève dans le Caucase du Sud, s’est dotée d’une législation anti-discriminatoire. "En Arménie, on peut avoir un certain espoir en raison de la transition démocratique en cours. En Azerbaïdjan, par contre, la situation est très problématique, avec des meurtres de personnes transsexuelles, arrestations arbitraires, de la torture, la non-poursuite de crimes homophobes ou transphobes", détaille-t-il.

Son rapport émet aussi une série de recommandations, qui peuvent inciter ces pays à améliorer la situation et faire meilleure figure sur le plan des droits humains. La résolution a été approuvée en commission sur l’égalité et la non-discrimination. Elle sera discutée et sans doute approuvée par une majorité lors de la séance plénière de l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, en janvier prochain.

Parmi les recommandations figurent "la nécessité d’autoriser les manifestations de soutien aux droits LGBTI, l’instauration de codes de conduite pour les médias et les parlementaires, la protection des journalistes, la formation des policiers et des parquets, l’enseignement d’une éducation à la sexualité, etc." Il conviendrait qu’Arménie et Azerbaïdjan se dotent aussi de lois anti-discrimination. Le sort des personnes transsexuelles, particulièrement discriminées dans cette région du monde, doit aussi être une priorité, pour Christophe Lacroix.