Anderlecht aimerait garder Gomez jusqu’en… 2023

Malgré l’intérêt de clubs comme l’OM et même Manchester United, le Sporting a un projet à moyen terme avec son Espagnol.

Cette saison, le meilleur joueur d’Anderlecht est Sergio Gomez (21 ans). Ses cinq buts et sept assists ne sont pas passés inaperçus en Europe. Plusieurs clubs français – l’OM, Lille, Rennes, Monaco – sont charmés, et on parle même d’un intérêt de grosses écuries comme Manchester United, l’Inter Milan et l’Ajax.

La crainte de tout supporter d’Anderlecht est de perdre Gomez pendant ce mercato d’hiver. A priori, ce ne sera pas le cas. Premièrement, parce que les clubs intéressés n’ont pas encore pris le moindre contact avec Anderlecht. Deuxièmement, parce qu’Anderlecht ne le lâcherait pas.

En effet, le RSCA a quelque peu changé sa politique de transferts (sortants). Le Sporting aimerait garder plus longtemps ses plus belles perles. Et compte même conserver Sergio Gomez jusqu’en… juin 2023. Le joueur, qui a signé jusqu’en 2025, est d’accord avec ce projet.

Ce n’est pas un secret : Anderlecht a eu mal au cœur de vendre Doku à Rennes après à peine 23 titularisations et six buts avec l’équipe A. Mais le club n’avait pas le choix : il fallait les 26 millions pour boucher les trous creusés dans le passé. Sportivement, le Sporting aurait préféré garder Doku au moins une saison de plus. Il n’était pas un produit fini quand il est parti en Ligue 1. Entre-temps, il vaut plus que 30 millions, même si sa longue inactivité l’a quelque peu freiné.

Dans le passé, le Sporting avait fait la même chose avec Bornauw (pour 8 M€ à Cologne), Saelemaekers (7 M€ à Milan) et plus récemment avec Sambi Lokonga (17,5 M€ à Arsenal), qui ont (ou vont) vu leur valeur marchande monter en flèche.

Gomez a été transféré de Dortmund pour 1,5 million. À moyen terme, Anderlecht va donc faire une affaire en or au niveau financier. À court terme, il doit aider les Mauves à se qualifier pour le Top 4 et à titiller Bruges la saison prochaine.

Même si dans le football, il faut toujours être prudent… Si un club propose plusieurs dizaines de millions, on peut supposer que le Sporting voudra se mettre autour de la table.