Méfiez-vous, certains voleurs sont très rusés

Quel que soit le type de ruse, le but est de repartir avec vos billets… EdA - 501799035631

Les trucs utilisés par ces voleurs qui ont opéré à Tournai et à Péruwelz sont très connus et pourtant, ils fonctionnent encore.

Dans la cité des Sources, un automobiliste s’en est pris à une personne âgée de 96 ans en lui faisant croire qu’elle était à l’origine d’un accrochage ayant causé des dégâts à son véhicule. Le premier a alors proposé au second d’établir un constat à l’amiable, ce qu’a refusé la (future) victime.

L’auteur s’est ensuite montré agressif dans ses propos et a fait perdre ses moyens à son interlocuteur âgé. Le malfrat a profité du désarroi de sa victime pour lui dérober le portefeuille placé dans la poche de sa veste, le vider de son contenu et… prendre la poudre d’escampette.

À Tournai, c’est dans la rue Saint-éleuthère qu’a été opéré un autre type de ruse au scénario lui aussi bien rodé. Ici, des individus se sont présentés comme étant des ouvriers. Ils ont demandé à entrer chez une dame âgée de 80 ans sous prétexte qu’ils avaient des travaux à effectuer dans la maison. La dame a refusé de les laisser entrer; les hommes ont alors utilisé une échelle pour atteindre une fenêtre et retirer le zinc placé autour de cette dernière. Zinc qu’ils sont venus montrer à leur victime pour lui faire croire qu’ils avaient bien dû effectuer des travaux urgents et qu’ils devaient par conséquent être rémunérés. On ignore dans ce cas précis si la dame a payé ou pas, mais beaucoup le font par crainte de représailles.

Que ce soit à Péruwelz ou à Tournai, ou partout ailleurs, les ruses utilisées par les malfrats sont certes grossières mais elles sont généralement efficaces car commises à l’encontre de personnes plus vulnérables en fonction de leur âge. Face à de telles situations, on ne saurait trop conseiller aux victimes de ce type d’escroquerie de porter plainte auprès de la police comme l’ont fait celles que nous évoquons dans ces deux faits.