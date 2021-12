Xavier répond à votre question météo: de la neige au programme ce vendredi?

La question météo du jour est posée par Jean: "Salut Xavier, j’aimerais savoir s’il va neiger ce vendredi? Car j’aimerais aller faire mes courses Merci d’avance!". Xavier répond et donne ses prévisions.

Farid actuellement en vacances, c’est Xavier qui vous répond jusqu’au 19 décembre

Bonjour! Effectivement, il va neiger ce vendredi sur la plupart du pays. Les averses arriveront en tout début de journée par la France. Elles pourront temporairement tomber sous forme de pluie, mais rapidement, la neige s’invitera jusqu’en plaine, sur le centre et le nord. Les précipitations pourront circuler durant une bonne partie de la journée avant de s’évacuer vers les Pays-Bas et l’Allemagne. Avec la montée des températures en matinée, la pluie pourra remplacer la neige sur le nord et le centre du territoire. Ailleurs, la neige continuera de tomber surtout au sud du sillon Sambre et Meuse. Au niveau de l’accumulation, on pourra avoir entre 1 et 3 centimètres sur le centre et en plaine, 2 à 5 centimètres sur les hauteurs Namuroise, 10 centimètres du côté de Gedinne, et jusqu’à 15 centimètres en Ardenne et en Hautes Fagnes. Les températures se situeront entre 0 et 6°C sous un vent qui sera modéré et qui soufflera entre 70 et 80km/h en rafales.

Et la météo ce week-end?

Samedi, le temps sera plus sec pour profiter de la neige sur les hauteurs. Quelques gouttes, voire quelques flocons, seront localement possibles en matinée. Le plus souvent, le ciel alternera entre de timides éclaircies et de nombreux passages nuageux. Le mercure ne bougera pas et stagnera entre 1 et 6°C.

Dimanche, une perturbation abordera notre pays par la France en matinée sous forme de pluie sur toutes les régions. La raison, c’est qu’une masse d’air plus douce accompagnera ce front perturbé. Les maxima seront en nette hausse entre 4°c en sur les hauteurs, 7 à 9°C dans le centre et jusqu’à 12°C au littoral. On était inférieur aux moyennes de saison depuis quelques jours et là, sans surprise, on sera au-dessus. On récupéra un temps plus sec l’après-midi.