Les hôpitaux sauvés, de justesse, par les aides fédérales

Les aides fédérales ont permis aux hôpitaux, minés par les vagues successives du Covid-19, de garder la tête hors de l’eau, selon la dernière étude Maha de Belfius. Leur équilibre financier reste très précaire. Une profonde réforme du financement s’impose.

Les trois premières vagues du Covid ont mis à mal la santé financière des hôpitaux, déjà fragilisés par des restrictions budgétaires en amont. La dernière étude Maha (Model for Automatic Hospital) de Belfius analyse en détail l’impact financier de la crise sanitaire sur les hôpitaux généraux.

1 Perte d’activités

En 2020 , le nombre d’admissions classiques et d’hospitalisations de jour en chirurgie a baissé de 18,2%. Il existe de grandes disparités entre établissements hospitaliers: certains signalent une régression de 33%, d’autres de 10%. En moyenne, les hôpitaux wallons ont été plus impactés que ceux du nord du pays avec une baisse moyenne de 22,3% pour les premiers, de 17,1% pour les seconds. Au cours du premier semestre 2021, les admissions classiques étaient en baisse de 10% par rapport à 2019. Des différences justifiées par un taux de contaminations variable d’une région à l’autre et par l’organisation des hôpitaux (télémédecine,..)

2 Chiffre d’affaires: - 3,5%

Abstraction faite des aides versées par les autorités fédérales, les hôpitaux ont vu baisser leur chiffre d’affaires de 3,5% en 2020. Une perte conséquente par rapport à l’ensemble du chiffre d’affaires du secteur qui s’élève à 15,3 milliards d’euros, souligne Arnaud Dessoy, responsable des Études Public Finance et Social Profit chez Belfius. "Et qu’il faut resituer dans un contexte plus général: au fil des années, le CA progressait de 3 à 4%, le delta est en vérité de plus ou moins 7% par rapport à une année normale. " Certains établissements enregistrent une baisse de près de 10% de leur CA alors que d’autres signalent une légère progression. Une situation très contrastée à l’instar de la perte d’activités.

3 Une avance de 1,4 milliard

Pour que les hôpitaux généraux puissent honorer leurs factures, le fédéral leur a octroyé une avance de trésorerie de 1,428 milliard dont 837,4 millions ont été intégrés dans le résultat de 2020. Le solde a été comptabilisé comme montant de rattrapage, ces avances devant être remboursées à l’État. Celles-ci ont tout juste permis de maintenir les hôpitaux à flot sur le plan financier. Les 837 millions de liquidités Covid du fédéral et les aides régionales additionnelles ont permis de garder le résultat d’exploitation ordinaire dans le vert à 111 millions d’euros. "C’est plus qu’en 2019, mais par rapport à un chiffre d’affaires de 15 milliards d’euros, cela reste un résultat fragile", explique Véronique Goossens, économiste en chef chez Belfius. "Les marges restent extrêmement fines, et sans intervention des autorités tous les hôpitaux seraient dans le rouge ".

4 Seulement 558 ETP

Le Covid a également mis en lumière le manque d’effectifs criant dans les rangs du personnel soignant. Est-ce que l’injection de moyens supplémentaires (les 402 millions du fonds Blouses blanches) a permis d’accélérer le recrutement? À peine, puisque seulement 558 équivalents temps plein sont venus renforcer les équipes soignantes en 2020, selon l’étude. La crise du Covid-19 peut donc être qualifiée de crise du personnel tout autant que de crise des lits, selon Belfius.

5 Réforme de grande ampleur

Une fois de plus, l’analyse Maha pointe l’équilibre financier précaire des établissements hospitaliers et appelle à une réforme de grande ampleur du financement du secteur. Et sans tarder car les défis à relever sont nombreux: adaptation de l’offre de soins à la mise en réseau, digitalisation des hôpitaux, meilleure circulation des informations, renforcement de la cybersécurité…