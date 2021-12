Deux moutons et deux agneaux maltraités saisis par les associations à Baudour

Les animaux étaient abandonnés à leur sort et en piteux état.

Ce mercredi, c’est du côté de Baudour que les associations Animaux en Péril et le Rêve d’Aby ont été sollicitées afin d’intervenir et de prendre en charge deux moutons et deux agneaux maltraités. Sur place, aux côtés des autorités locales et des agents de l’Unité du Bien-Être Animal (UBEA) de la Région wallonne, les bénévoles ont découvert des ovins en piteux état, livrés à leur sort sur un terrain totalement laissé à l’abandon et ravagé par les conditions météorologiques. Ils étaient par ailleurs dissimulés entre une voie rapide et des prairies inoccupées.

Les associations se sont dites atterrées par "l’environnement sordide qu’ils découvrent" sur place. " Le bélier et les trois jeunes brebis partagent un terrain non entretenu et pataugent dans une fange constituée de boue et d’excréments dont ils sont recouverts", expliquent-elles. " Les animaux ne peuvent compter que sur eux-mêmes pour se nourrir et s’abreuver. Ils sont également en défaut d’identification, ce qui constitue une infraction à la législation sanitaire."

Le premier rapport vétérinaire est alarmant et confirme les premières impressions des équipes. " Les victimes souffrent d’une importante verminose qui engendre de violentes diarrhées. La toison des animaux est également infestée de parasites et se trouve dans un état abominable. Le bélier ne porte plus qu’une demi-toison et la queue des agneaux est transformée en un amas de déjections." Pris en charge et sortis de leur enfer, les animaux pourront désormais bénéficier des soins nécessaires.

"Leur remise sur pieds va commencer par le traitement antiparasitaire, l’entretien des pieds et le nourrissage avec des aliments adéquats. Animaux en Péril et Le Rêve d’Aby remercient les policiers communaux et les agents du Bien-Être Animal de la région Wallonne présents sur place pour leur collaboration et leur grande patience. Cette collaboration a permis une prise en charge efficace, dans l’intérêt du bien-être des animaux."

En ce qui concerne la destination finale des animaux, la décision revient à la ministre en charge du bien-être animal, Céline Tellier (Écolo), qui a deux mois pour confirmer que les animaux seront confiés aux associations qui les ont pris en charge. L’UBEA a dressé un procès-verbal pour infraction au Code Wallon du Bien-être animal. Le propriétaire pourra être poursuivi au pénal ou administrativement.

Si le Parquet décide de prendre la main dans cette affaire, il pourra renvoyer la propriétaire devant le tribunal correctionnel. Celui-ci risque de 8 jours à 3 ans de prison et/ou une amende pouvant s’élever à 1 million d’euros. Si le Parquet ne poursuit pas, la main reviendra alors au fonctionnaire sanctionnateur qui pourra infliger une amende pouvant aller jusqu’à 100 000 euros, mais également un retrait de permis de détention d’animaux.