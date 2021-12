Décret Crucke, de retour et sans retouches: comment sera-t-il voté?

Le projet de décret fiscal du ministre MR Jean-Luc Crucke vient enfin devant les députés wallons ce vendredi. Ainsi en a décidé le gouvernement ce matin. Comment sera-t-il reçu en commission?

Cet après-midi, l’ordre du jour de la commission Budget de demain a été modifié. Le point unique, initialement programmé (le budget wallon), est désormais précédé du projet de décret "portant diverses dispositions pour un impôt plus juste".

C’est le retour par la grande porte du décret fiscal défendu par le ministre MR Jean-Luc Crucke.

Le gouvernement a fait bloc

Le gouvernement wallon en avait également fait le premier point de son ordre du jour ce jeudi matin. Et il a été décidé de le réintroduire dans le parcours parlementaire, sans y apporter aucune modification.

Le ministre-président wallon Elio Di Rupo (PS) l’a en effet souligné dans un communiqué: le texte qui sera présenté par Jean-Luc Crucke est bien celui qui a été approuvé en 3e lecture par le gouvernement wallon. C’est Elio Di Rupo qui demande, "au nom du gouvernement", sa réinscription en commission du Budget de ce vendredi après-midi.

Le coup de poker de Bouchez n’a pas marché

Ce qui signifie, en gros, que les ministres, y compris au MR, font officiellement bloc autour de Jean-Luc Crucke. Ou à tout le moins de son projet fiscal.

«Dire stop à Bouchez»

Le président du MR, déjà très occupé avec le dossier du nucléaire au fédéral, aurait pris parti contre le projet de décret Crucke tel qu’il était présenté. Et tel qu’il sera porté devant les députés ce vendredi. " Eh bien, le coup de poker de Bouchez n’a pas marché!" lâche-t-on dans la majorité. " Il fallait lui dire “stop” et le renvoyer à ses études."

Comment le texte sera-t-il accueilli demain par le groupe MR? Puisque le projet a gardé costume et cravate d’origine, les députés MR vont-ils faire de la résistance, parce que les mesures seraient " prématurées", "peu sûres juridiquement" ou qu’elles "cibleraient trop les classes moyennes"?

A priori, ce n’est pas ce qui a été convenu. Le projet devrait être voté par les trois groupes de la majorité, PS, MR et Écolo. Quitte à adapter le texte sur un point de rétroactivité.

Ce qui rend la position des élus MR moyennement confortable, en somme. À moins que chacun fasse semblant de rien. Ça arrive dans les meilleures familles. On fait bonne figure et on laisse faire l’opposition, qui a déjà dit tout le mal qu’elle pensait du texte.

Ce qu’en pense l’opposition

Au cdH, surtout. André Antoine considère lui aussi que le projet de décret pour un impôt plus juste comporte des failles juridiques, que le texte ne soutient pas l’accès à la propriété, etc.

Au PTB, l’option actuelle, c’est l’abstention. " Sur le fond, ça vaut la peine de discuter d’équité fiscale, commente Germain Mugemangango. Mais c’est la cible qui n’est pas suffisamment précise, pour les véhicules utilitaires, pour les donations…"

Quoi qu’il arrive, la commission sera longue, ce vendredi.