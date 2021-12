Les perspectives de croissance s’assombrissent en Wallonie

Après une reprise économique fulgurante, la croissance est en train de ralentir en Wallonie.

Si l’année 2021 a été marquée par une forte reprise économique, la croissance, toujours au rendez-vous en Wallonie, est néanmoins en train de ralentir. La croissance des derniers trimestres est en effet moins vigoureuse que celle connue en début d’année, souligne l’Union wallonne des entreprises (UWE) dans son dernier point conjoncturel, présenté hier.

Les raisons d’un tel ralentissement sont connues. Il y a d’abord la hausse de l’inflation, dopée par les prix de l’énergie, qui comporte plusieurs dangers pour les entreprises. Parmi ceux-ci, l’UWE cite notamment l’augmentation du coût salarial, "qui met la compétitivité des entreprises sous pression" ou encore le risque de baisse de la consommation des ménages, avec un impact sur la croissance économique.

La pénurie de main-d’œuvre fait également partie des difficultés, au même titre que les contraintes d’offres, " principalement dues aux pénuries de matériaux et aux perturbations dans les chaînes d’approvisionnement". La recrudescence de l’épidémie et l’apparition d’un nouveau variant pèsent également sur les perspectives de croissance.

"Les entrepreneurs wallons sont au milieu du gué. Les résultats de notre enquête menée au début du mois de novembre confirment la croissance observée en 2021. Les entrepreneurs ont connu une première moitié d’année favorable à leur activité et à leurs exportations. L’emploi et les investissements ont également connu une évolution positive. Au moment de l’enquête, les perspectives d’évolution pour ces indicateurs restaient relativement favorables. Mais c’était sans compter sur le retour en force du virus et l’émergence du nouveau variant, qui rendent les perspectives certainement plus moroses aujourd’hui", avance Olivier de Wasseige.

Malgré cet état des lieux peu réjouissant, le PIB wallon devrait tout de même, selon les prévisions, croître de 4% l’année prochaine, à comparer à la progression attendue de 5,5% cette année. Un résultat a priori satisfaisant, mais qui découle en réalité d’un effet de rattrapage dû à la crise.

La Wallonie reste donc dans une position délicate avec, en outre, une explosion de sa dette publique qui pose la question de la soutenabilité, à long terme.

"Les prochaines semaines seront cruciales et l’effort doit continuer à porter sur l’accélération de la vaccination de la population [...] afin de donner une perspective de sortie de crise définitive à moyen terme."